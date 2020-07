Toutes les récompenses de la saison 3 de Pokémon Go Battle League

Image via Niantic

Niantic n’a pas beaucoup changé entre les saisons deux et trois du Pokémon Go Battle League, mais certaines des rencontres de récompenses garanties et quelques récompenses générales ont été échangées.

À partir du 27 juillet, les joueurs peuvent participer à la saison 3 de la Battle League et réclamer leurs récompenses de fin de saison pour la saison 2 s’ils y ont également joué.

La rotation définie pour la saison 3 imitera les saisons précédentes, en commençant par la Great League le 7 juillet et en se terminant par la rotation complète le 7 septembre avant le début de la saison quatre le 14 septembre. De même, l’exigence de marche n’est pas ajoutée. Pourtant, le niveau d’amitié requis pour combattre à distance restera chez Good Friends, et les batailles, les victoires et les cotes requises pour atteindre les rangs resteront les mêmes.

L’un des changements les plus importants est la suppression de la fonctionnalité précédente Battle Until You Win.Les sets ne dureront donc que jusqu’à ce que les joueurs jouent leurs batailles quotidiennes habituelles, sans extensions.

En ce qui concerne la saison, voici toutes les récompenses répertoriées pour Pokémon Go Battle League Saison trois.

Rencontres récompenses

Pidgeot à partir du premier rang

Galarian Zigzagoon à partir du quatrième rang

Galarian Farfetch’d à partir du septième rang

Rufflet à partir du huitième rang

Scraggy à partir du neuvième rang

Pikachu Libre à partir du rang 10

Autres récompenses

Si vous atteignez le rang 10, vous gagnerez une nouvelle pose d’avatar et un nouvel objet d’avatar.

Pour la piste des récompenses premium, vous gagnerez désormais des bonbons rares après votre quatrième victoire. Le nombre de bonbons rares récompensés sera réduit de huit à six.

Les entraîneurs qui terminent la saison trois au rang sept ou plus recevront un Elite Charged TM plutôt qu’un Elite Fast TM.

Outre ce changement, les récompenses de fin de saison resteront les mêmes que dans la saison deux.

D’autres récompenses seront ajoutées au début de la saison, alors soyez prêt à obtenir des bonus en gravissant les échelons.

