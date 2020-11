Toutes les offres et prix de précommande iPhone 12 mini chez Verizon, T-Mobile, AT&T ou Best Buy

Certainement le téléphone le plus attendu d’Apple depuis des années – le L’iPhone 12 mini de 5,4 « est enfin arrivé, et toutes les rumeurs qui ravissaient les amateurs de téléphones compacts se sont concrétisées. Oui, il est encore plus petit que le iPhone SE, et, oui, il est aussi puissant mais à un moins cher que le prix de l’iPhone 12. Hé, même l’écran est un panneau OLED 1080p, et il a le même appareil photo que l’iPhone 12!

Avec l’iPhone 12 mini, Apple remplit la dernière cible de taille d’écran dans laquelle il n’était pas encore présent, et couvre désormais la plage de 4,7 à 6,7 pouces, un iPhone pour chaque main et chaque poche.

Combien coûte l’iPhone 12 mini avec échange et où puis-je l’acheter?

L’iPhone 12 mini (valeur de 699 $) est gratuit chez AT&T, T-Mobile, Verizon, Target et autres, avec une nouvelle ligne ou un échange approprié, tout comme le meilleures offres iPhone 12 Pro. Appelez cela des retards de la chaîne d’approvisionnement induits par le coronavirus, ou un stratagème marketing intelligent pour satisfaire l’intention d’achat des premiers utilisateurs avec les modèles les plus banals, mais Apple va certainement étirer les revenus de sa série iPhone 12 jusqu’en 2021, étant donné que la date de sortie de l’iPhone 12 Pro mini est le 13 novembre.

Date de sortie de l’iPhone 12 mini: 13 novembre, les précommandes commencent le 6 novembre

Versions de stockage: 64G / 128G / 256G

Prix: 699 $ / 749 $ / 849 $ sur Verizon et AT&T, ou 729 $ / 779 $ / 879 $ chez T-Mobile ou débloqué

Couleurs: bleu, vert, noir, blanc et (PRODUCT) RED.

Taille et résolution de l’écran: 5,4 « 1080 x 2340 pixels OLED 60 Hz Super Retina XDR Display with Ceramic Shield Front Cover

Processeur et RAM: Apple A14 / 4GB RAM

Caméras: caméras principales 12MP + ultra-larges 12MP, ouverture f / 1.6, objectif 7P

Nouvelles fonctionnalités de la caméra iPhone 12: Deep Fusion 2, Smart HDR 3, Timelapse en mode nuit

Connectivité 5G avec mode Smart Data

Charge sans fil de 15 W

Pas de chargeur ni d’écouteurs dans la mini box iPhone 12 Voir aussi La nouvelle fonctionnalité Chrome testée pour Android peut économiser la batterie et les données Récapitulons toutes les spécifications, couleurs, fonctionnalités et étiquettes de prix de la version de l’iPhone 12 mini: