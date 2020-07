Toutes les missions Spirit Blossom dans League of Legends

Le dernier League of Legends L’événement Spirit Blossom a finalement été mis en ligne le 22 juillet. Les niveaux de battage médiatique étaient déjà élevés après la taquinerie de Riot Games de la ligne de peau Spirit Blossom à l’Anime Expo de cette année.

La célébration de l’été par Riot promettait également deux champions: Lillia et Yone. Une fois que les nouveaux champions et skins ont été combinés à une histoire interactive, Spirit Bonds, l’événement est devenu l’un des événements les plus originaux de Ligue l’histoire.

Il y a tellement de quêtes à faire pour collecter des jetons et des récompenses, vous pouvez même vous sentir perdu. Assurez-vous de lire comment vous pouvez progresser le plus rapidement dans Spirit Bonds et commencez à vous débarrasser de votre journal de quête.

L’achat du Pass Spirit Blossom pour 1650 RP débloquera également plus de quêtes avec des récompenses allant des points de prestige aux pierres précieuses.

Bien que certaines quêtes soient simples et que vous les terminiez facilement, certaines peuvent vous obliger à adopter un style de jeu particulier ou à développer de nouvelles stratégies.

Voici toutes les missions Spirit Blossom en Ligue.

Missions de l’événement principal Spirit Blossom

Missions mondiales

Les missions mondiales seront disponibles pour tous les joueurs, quel que soit leur statut de Spirit Blossom Pass.

Missions

Récompenses

Gagnez un match PvP SR 10 jetons Perdez un match PvP SR 5 jetons Gagnez un match ARAM PvP Matchmade Six jetons Perdez un match ARAM PvP fait 3 jetons Atteindre un rang de 1-2 dans TFT Huit jetons Atteindre un rang de 3-4 en TFT Six jetons Atteindre un rang de 5-6 dans TFT Quatre jetons Atteindre un rang de 7-8 dans TFT Deux jetons Gagner un match Nexus Blitz en match Six jetons Perdre un match Nexus Blitz en match Trois jetons

Missions de Spirit Blossom Pass

L’achat du pass de l’événement débloquera 20 missions supplémentaires avec des récompenses.

Premier jalon Spirit Blossom 2020 icône Deuxième jalon Cinq points de prestige Troisième jalon 10 Gagner XP Boost Objet consommable Quatrième jalon Cinq points de prestige Cinquième jalon Emote: Carry Me! Sixième jalon Cinq points de prestige Septième jalon 1500 Blue Essence Huitième jalon Cinq points de prestige Neuvième jalon Emote: Tee Hee! Dixième jalon Cinq points de prestige Onzième émote de jalon: Hiya! Douzième Milestone 1500 Blue Essence Treizième Milestone 500 Orange Essence Quatorzième Milestone Mystery Emote Permanent Quinzième Milestone One Gemstone Seizième Milestone Clé Hextech Dix-septième Milestone One Masterwork Coffre Dix-huitième Milestone 750 Essence Orange Dix-neuvième Milestone Spirit Blossom Kanmei Orb Vingtième Milestone One Gemstone

Spirit Bonds Favoriser les missions

Le scénario interactif que l’événement apporte, Spirit Bonds, est également livré avec son propre ensemble de quêtes. Chaque champion, présenté dans l’événement, vous demandera de remplir des faveurs pour eux et vous récompensera avec des points de faveur.

Compléter la faveur d’un champion en jouant comme lui dans un jeu vous permettra également de gagner plus de points de faveur dans le processus.

Accédez à la page de l’événement et cliquez sur un champion pour commencer votre interaction avec lui.

Gagner des faveurs en jouant un champion spécifique

Exigences

Favoriser les récompenses

Jouez en tant que champion avec son skin Spirit Blitz équipé dans Summoner’s Rift / Nexus Blitz Trois points de faveur pour le champion correspondant Jouez en tant que champion qui a un skin Spirit Blossom dans Summoner’s Rift / Nexus Blitz Un point de faveur pour le champion correspondant Jouez en tant que champion avec leur skin Spirit Blossom équipé en ARAM Six points de faveur pour le champion correspondant Jouer en tant que champion qui a un skin Spirit Blossom non équipé en ARAM Deux points de faveur pour le champion correspondant

Favorise le mode de jeu

Gagnez une partie de Summoner’s Rift, ARAM ou Nexus Blitz Deux points de faveur Perdez une partie de Summoner’s Rift, ARAM ou Nexus Blitz Un point de faveur Gagnez une partie TFT en plaçant le premier, deuxième, troisième ou quatrième Quatre points de faveur Perdez une partie TFT en placer cinquième, sixième, septième ou huitième Deux points de faveur

Champion des missions spécifiques

Chaque champion participant à l’événement Spirit Blossom vous demandera de compléter les faveurs dans les modes de jeu normaux comme Summoner’s Rift / ARAM, et Tactiques de combat d’équipe.

Tandis que le TFT les faveurs peuvent être ennuyeuses pour les joueurs qui jouent principalement Ligue, c’est toujours un excellent moyen de présenter le jeu à de nouveaux joueurs.

Champion

RiftR / ARAM de l’invocateur

Tactiques de combat d’équipe

Thresh Atteindre un score de contrôle de foule supérieur à 35 pour gagner 10 points de faveur Jouez un Thresh à deux étoiles pour gagner huit points de faveur Riven Réalisez 2/3/4 / ou 5 séries de Multi-Kill pour gagner 4/7/10 / ou 12 points de faveur Éliminez un joueur pour gagner quatre points de faveur Vayne Atteignez 5/8/12/15 / ou 20 Kills pour gagner 1/2/3/4 / ou cinq points de faveur Jouez à trois ou six bonus de toute sorte pour gagner une ou quatre faveur points Teemo Atteignez un score de vision supérieur à 35 pour gagner quatre points de faveur Combinez et jouez un objet Spatula pour gagner quatre points de faveur Cassiopée Infligez 28000 dégâts ou plus aux champions pour gagner sept points de faveur Jouez à une ou deux unités trois étoiles pour gagner un ou quatre points de faveur Lillia Win avec au moins 15 éliminations gagne cinq points de faveur Termine dans les quatre premiers dans un univers alternatif pour gagner deux points de faveur Ahri Joue comme Ahri avec 0/1/2 / ou 3 morts pour gagner 8/3 / 2 / ou un point de faveur Faites un Ahri trois étoiles pour gagner quatre points de faveur Yasuo Réalisez une séquence de 1/3/6/9 / ou 12 meurtres avec Yasuo pour gagner 2/4/6/8 / ou 10 faveur points Jouez avec un bonus de trois ou six rebelles pour gagner deux ou quatre points de faveur Kindred Kill 1/3 / ou 5 monstres épiques pour gagner 1/2 / ou trois points de faveur Survivez jusqu’au Round Major Kayn pour gagner quatre points de faveur

Faveurs du Nexus Blitz

Image via Riot Games

Nexus Blitz a été repensé pour s’adapter au thème de Spirit Blossom, et les joueurs peuvent gagner des points de faveur supplémentaires en jouant au mode avec des champions spécifiques.

En plus de gagner des points de faveur en perdant et en gagnant, vous pouvez également compléter les quêtes suivantes pour obtenir des points de faveur supplémentaires.

Champion

Mission

Thresh Participez et faites partie de l’équipe survivante dans Push The Cart Riven Participez et faites partie de l’équipe gagnante dans Prize Fight Vayne Participez et faites partie de l’équipe gagnante dans King of the Hill Teemo Soyez dans l’équipe qui a frappé en dernier le Loot Goblin (Veigar ou Teemo) Cassiopeia Participez et soyez sur l’équipe gagnante des dégâts par seconde Race Lillia Participez et faites partie de l’équipe qui bat le bot Soraka de l’autre équipe dans Protect the Soraka Ahri Participez et faites partie de l’équipe gagnante dans URF Deathmatch Yasuo Participez et soyez sur le survivant équipe de Bardle Royale Kindred Participez et faites partie de l’équipe gagnante de Scuttle Racing

Quelles sont les récompenses de l’événement Spirit Blossom?

Bien que les missions de l’événement soient amusantes, elles ne seraient pas les mêmes sans les belles récompenses qui leur sont attachées. La boutique d’événements Spirit Blossom apporte un tas de butins sympas que les joueurs peuvent collecter via des points d’événement, mais compléter des faveurs et augmenter votre rang de faveur avec un champion vous rapporte également des prix.

L’achat du pass événement premium débloquera également des récompenses supplémentaires.

Niveau de faveur

Récompenses de base

Récompenses Premium Event Pass

Rang C (Nécessite 25 points de faveur) Éclat de Champion 25 Jetons Rang B (Nécessite 50 points de faveur) 15 Jetons 25 Jetons Rang A (Nécessite 75 points de faveur) Icône Champion 25 Jetons Rang S (Nécessite 100 points de faveur) 15 Jetons 25 Jetons

Que pouvez-vous acheter avec des jetons Spirit Blossom?

Une fois que vous avez terminé la plupart des quêtes, vous vous retrouverez avec un gros morceau de jetons Spirit Blossom. Vous pourrez les dépenser pour les récompenses suivantes en vous rendant sur votre onglet Butin sur Ligue client.

Article

Coût

100 points de prestige et Spirit Blossom 2020 Event Icône de points de prestige 2200 jetons Spirit Blossom Teemo Prestige Edition + icône et bordure 2000 jetons Night Blossom Chroma pour Spirit Blossom Yasuo + Icon 300 jetons Night Blossom Chroma pour Spirit Blossom Lillia + Icon 300 jetons Night Blossom Chroma pour Spirit Blossom Thresh + Icon 300 jetons Night Blossom Chroma for Spirit Blossom Vayne + Icon 300 jetons Spirit Blossom Lillia Icon + Border 250 jetons Spirit Blossom Teemo Icon + Border 250 jetons Spirit Blossom Thresh Icon + Border 250 jetons Spirit Blossom Icône Vayne + Bordure 250 jetons Spirit Blossom Icône Yasuo + Bordure 250 jetons Kanmei Orb 200 jetons Emote Mystère 60 jetons Un éclat de champion aléatoire 50 jetons Trois clés 180 jetons Une clé 60 jetons Un fragment de clé 20 jetons 100 Essence bleue 10 jetons 10 Essence bleue 1 jeton Little Legends Series One Rare Œuf 600 jetons Série Little Legends Deux Œuf rare 600 jetons Série Little Legends Trois Œuf rare 600 jetons Série Little Legends Quatre œufs rares 600 jetons Série Little Legends Cinq œufs rares 600 jetons Série Little Legends Six œufs rares 600 jetons Série Little Legends Un à six Œuf rare 300 jetons

Au moment d’écrire cet article, il y a encore huit récompenses qui n’ont pas été publiées. Quatre de ces récompenses sont des chromas, et les autres sont des icônes pour Spirit Blossom Ahri Cassiopeia, Kindred et Riven.

