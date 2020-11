Toutes les missions de Call of Duty: Black Ops Cold War

Appel du devoir les titres ont longtemps été populaires en raison de la robustesse des modes de jeu multijoueurs. Avec l’entrée de la série dans le genre Battle Royale, cependant, il semblait que les liens avec le mode campagne s’amincissaient.

Considérant Black Ops 4 n’avait pas le mode campagne traditionnel, les fans étaient curieux de voir Guerre froide Black OpsC’est le point de vue de la question, et il a certainement livré. Guerre froide Black Ops propose un thriller d’un mode histoire où vous travaillerez sans relâche pour empêcher les soldats soviétiques de remplir leurs missions. Tous les chemins vous mèneront à Persée, le principal antagoniste que vous affronterez.

Des noms familiers tels que Mason, Woods et Hudson vous accompagneront tout au long de votre voyage et vous jouerez un total de 16 missions pour terminer le mode campagne. Vos décisions seront importantes car elles auront une incidence sur la fin que vous obtiendrez, ce qui en fera l’une des campagnes les plus intrigantes de la La morue séries.

Voici toutes les missions auxquelles vous jouerez au fur et à mesure que vous progresserez dans le Guerre froide Black Opsle mode histoire de.

Nulle part où courir

Nowhere Left to Run est la première mission de la campagne de Guerre froide Black Ops. Votre objectif sera d’éliminer Qasim Javadi et Arash Kavidar. Vous ferez équipe avec Woods et Adler pour tendre une embuscade au groupe dans lequel se trouvent les deux suspects.

Si vous cherchez à compléter les missions secondaires également, il y a une preuve que vous voudrez collecter pendant Nowhere Left to Run. Une fois que vous aurez mis la main sur Javadi vers la fin de la mission, assurez-vous de l’intégrer sans lui faire de mal car vous aurez besoin qu’il renonce au nom de la personne qui rencontrera Arash Kavidar.

CIA Safehouse E9

Vous serez officiellement présenté à l’équipe pendant la mission CIA Safehouse E9 et serez autorisé à décider de l’histoire de votre personnage. Bien que vous puissiez vous amuser avec le nom de votre personnage, son lieu de naissance, etc., le profil psychologique que vous choisirez vous accordera des bonus spécifiques tout au long du jeu.

Voici tous les profils psychologiques que vous pouvez choisir et leurs bonus.

Comportement agressif : Rechargez votre arme 50% plus rapidement

: Rechargez votre arme 50% plus rapidement Calme sous pression : Pain Flinch réduit de 90%

: Pain Flinch réduit de 90% Sûr : Subissez 30% de dégâts en moins tout en restant stationnaire

: Subissez 30% de dégâts en moins tout en restant stationnaire Sans peur : Recevez 50% de dégâts en moins des explosions

: Recevez 50% de dégâts en moins des explosions Impatient : Tir de hanche plus précis en mouvement

: Tir de hanche plus précis en mouvement Loup solitaire : La durée initiale du boost de Sprint sera trois fois plus longue

: La durée initiale du boost de Sprint sera trois fois plus longue Méthodique : Réduit le coup de pied d’arme de 25%

: Réduit le coup de pied d’arme de 25% Paranoïaque : Augmentez la vitesse de visée de 100%

: Augmentez la vitesse de visée de 100% Professionnel : Déplacez-vous à pleine vitesse tout en visant vers le bas

: Déplacez-vous à pleine vitesse tout en visant vers le bas Implacable : Augmente la cadence de tir de 25%

: Augmente la cadence de tir de 25% Fiable : Capacité de munitions augmentée d’un clip

: Capacité de munitions augmentée d’un clip Survivant : Augmentez votre santé de 25%

: Augmentez votre santé de 25% Tourmenté : Emportez deux autres équipements létaux et tactiques sur votre personnage

: Emportez deux autres équipements létaux et tactiques sur votre personnage Tendance violente: Augmente les dégâts des balles de 25%

Mâchoire de fracture

Pendant la mission Fracture Jaw, vous serez chargé de défendre le Firebase Ripcord. C’est une mission relativement simple, et si vous détruisez toutes les équipes de mortier et les véhicules ennemis pendant votre défense épique, vous serez récompensé par un exploit.

Briefing de Berlin-Est

Le Briefing de Berlin-Est est une mission de transition où vous pourrez jeter un autre regard sur le tableau des preuves. Les missions secondaires, Operation Red Circus et Operation Chaos, seront déverrouillées à ce stade, mais nous vous recommandons de les conserver pour plus tard, car il y aura encore une poignée de preuves que vous devrez collecter tout au long de la campagne.

Brique dans le mur

Capture d’écran via Activision

Vous rencontrerez une informatrice nommée Greta Keller dans un bar pendant la mission Brick in the Wall. C’est l’une des missions les plus uniques du jeu, car vous devrez collecter deux éléments de preuve si vous souhaitez terminer les missions secondaires.

Le premier sera lié à un objectif optionnel à l’intérieur de la mission qui vous obligera à trouver Richter, un informateur capturé. En descendant au sous-sol pour trouver Richter, cherchez une bobine audio sur une table qui sera située près de Richter.

Le deuxième élément de preuve se trouvera au domicile de Kraus. Assurez-vous de ne pas ramasser sa mallette avant de collecter les preuves à l’intérieur de sa chambre à l’étage car cela vous fera progresser dans la mission.

Lumière rouge, lumière verte

Pendant la mission Redlight, Greenlight, vous partirez pour une aventure nocturne aux côtés de Woods. Il y a une réalisation et des preuves enfouies dans cette mission, et les deux vous obligent à prendre des photos de six informations.

Prendre une photo de trois d’entre eux suffira à collecter les preuves, tandis que vous devrez compléter les quatre pour remporter le succès.

Échos d’une guerre froide

Echoes of a Cold War est l’une des missions les plus longues du jeu, et vous suivrez à nouveau Woods, mais avec des fusils de sniper silencieux dans vos mains.

Il y a un autre élément de preuve que vous pourrez collecter au cours de cette mission, qui se trouvera à l’intérieur du centre de commandement. En vous rapprochant du centre de commande, vous commencerez la lecture d’un enregistrement audio. Déplacez-vous dans sa direction pour le ramasser et vous pourrez l’utiliser pendant la mission secondaire de l’opération Red Circus.

Briefing Loubianka

Lubyanka Briefing est une mission de transition où vous pourrez discuter avec Adler et Hudson. Vous pourrez vous déplacer librement à l’intérieur du refuge à l’arrière et sélectionner la prochaine mission via le tableau des preuves.

Mesures désespérées

Au cours de la mission Mesures désespérées, vous prendrez le contrôle de Dimitri Belikov, un agent travaillant pour la CIA en tant que taupe au sein du KGB. Vous devrez continuer vos tâches quotidiennes et acquérir la clé du bunker depuis qu’Adler l’a demandé.

Il y aura également une montre-bracelet avec une liste des morts à l’intérieur autour du bâtiment. Cette montre servira de preuve plus tard dans le jeu, et vous pourrez la trouver dans l’une des salles Records, War et Server.

Briefing de Cuba

Cuba Briefing est une autre mission de transition où vous aurez une courte conversation avec vos coéquipiers. Vous pourrez ensuite vous déplacer dans le refuge et choisir la mission que vous aimeriez jouer ensuite.

Fin de la ligne

Capture d’écran via Activision

End of the Line est la première mission de Guerre froide Black OpsFin de partie. Nous vous recommandons de terminer l’opération Chaos et le cirque rouge, les deux missions secondaires, pour une meilleure expérience aussi longtemps que le scénario dure.

Vous ferez équipe avec Park et Lazar au cours de cette mission, où vous devrez localiser un engin nucléaire.

Interrogatoire

Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais vous avez rencontré Persée en personne à un moment de l’histoire. Adler et Sims essaieront de pirater votre mémoire pour vous rappeler pendant la mission d’interrogation.

En vous injectant une substance inconnue, vous passerez à la prochaine mission, où vous revivrez certains de vos souvenirs.

Briser à travers

Vous vous réveillerez au milieu d’un échange de tirs pendant la mission Break on Through et aurez la possibilité de choisir de faire ce qu’Adler vous dit de faire. Vous pouvez obtenir quelques fins au cours de cette mission, selon que vous écoutez Adler ou non.

Obtenir toutes les fins vous permettra de déverrouiller le succès Mind Trip.

Crise d’identité

Vous vous réveillerez enfin de vos rêves brumeux et vous serez immédiatement interrogé sur ce que Persée vous a dit dans vos souvenirs. Vos réponses au cours de cette mission décideront de la fin que vous pourrez voir.

Cendres aux cendres

Si vous avez choisi de mentir à Adler et de vous ranger du côté de Perseus, vous pourrez jouer la fin de Ashes to Ashes où vous serez accusé d’avoir menti à l’équipe. Le reste de la mission se déroulera en fonction des décisions que vous avez prises tout au long du jeu.

Le compte à rebours final

Se mettre du côté des États-Unis entraînera la participation à la mission du compte à rebours final. Vous et l’équipe allez combattre Persée au cours de cette mission.

Missions secondaires

Il y a un total de deux missions secondaires dans Guerre froide Black Ops, et vous devriez idéalement les terminer avant la mission End of the Line.

Vous pouvez consulter les guides suivants sur la façon d’accomplir les deux missions secondaires, l’opération Chaos et l’opération Red Circus, qui rendront la fin de partie encore plus excitante qu’elle ne l’est déjà.

Partager : Tweet