Toutes les légendes dans VALORANT | Sport de point

La communication est la clé de tout tireur tactique – et VALORANT ne fait pas exception.

La capacité de frapper la tête est importante, mais connaître les tenants et les aboutissants de chacune des cartes du jeu et communiquer correctement avec votre équipe est irremplaçable.

Vous n’avez pas besoin d’être une machine de tir à la tête si vous savez comment prendre le dessus, faire pivoter et déjouer vos adversaires. Si vous ne connaissez pas vos légendes et que vous ne pouvez pas les réciter du haut de votre tête, vous gaspillez simplement votre potentiel.

Voici chaque accroche dans VALORANT.

Ascension

L’ascension s’apparente à Contre-grève De_Dust 2. Il a une mise en page simple avec une section médiane, un site de bombes A et B. Mais ce qui le distingue, ce sont ses chokepoints et ses alcôves. Quelques légendes à prendre en compte incluent Catwalk, A et B lobby. C’est une carte lourde de défense qui nécessite une coordination des deux côtés.

Lier

Les attaquants ont plusieurs options en ce qui concerne Bind. Parmi les légendes et points d’étranglement les plus courants sur la carte, citons le narguilé, une pièce remplie de conduites d’eau suspendues menant au site de la bombe B, et Showers, une salle de bains vers A.

Havre

Haven est une carte à trois sites de bombes, avec de nombreuses options pour attaquer et défendre. Le milieu de la carte comporte deux légendes particulièrement vitales. Il y a T Mid Doors, menant à Garage et au site de la bombe C, et Mid Countyard, directement devant B. Autour de cette zone, il y a aussi Mid Windows, qui est un endroit commun pour les attaquants, et B-box, où les défenseurs Guettez.

Glacière

Glacière, VALORANT la dernière carte, présente deux sites de bombes et des tyroliennes horizontales. C’est une grande carte enneigée avec une direction unique. Il y a des angles et des points d’étranglement serrés, des lignes de vue plus longues et de nombreuses positions élevées. C’est la carte parfaite pour les agents aériens comme Jett, Omen et Raze, qui récompense le jeu adaptatif et la visée rapide.

Divisé

Split est une autre carte côté défenseur avec peu ou pas de marge d’erreur pour le côté attaquant. B et A main sont deux des légendes les plus importantes sur la carte puisque les attaquants donnent la priorité à ces zones. Si les attaquants parviennent à percer B ou A avec succès, la pose de la bombe est garantie.

Les défenseurs s’assoient souvent sur les B Rafters, autrement connus sous le nom de Heaven, ou à l’arrière de A. Il y a beaucoup d’options, cependant, les défenseurs ayant le choix de la litière.

Cet article sera mis à jour lorsque d’autres cartes seront présentées VALORANT.

