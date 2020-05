Toutes les informations sur le régime Santa Clarita Saison 4

– Publicité –



Les amoureux adorent les spectacles de comédies d’horreur de Netflix, et Santa Clarita Diet est le mélange idéal des genres. Le versement de cette série a été diffusé il y a plus d’un an. Et tout le monde est désespéré de revenir en utilisant Santa Clarita Diet Season 4 sur Netflix.

Chacune des saisons de cette série a reçu une réponse des critiques et est adorée par les fans.

Santa Clarita Diet est une collection américaine. La série a été réalisée par Victor Fresco. La première période de la série est devenue un succès immédiat, a également fait ses débuts le 3 février 2017. Netflix a présenté les 2 épisodes suivants de l’émission avec une réponse massive. La période de Santa Clarita Diet publiée le 29 mars 2019, qui est devenue la période de cette franchise.

Est-ce que l’émission a un renouvellement pour la saison 4?

Un rituel où les affichages sont généralement annulés par eux après la saison est suivi par Netflix. Et le plus victime de ce rituel. Cette chaîne a été annulée par Netflix après sa période. Le géant qui coulait aurait pu donner le feu vert à cette fonctionnalité puissante. La dernière saison de la série a été la plus acclamée par la critique. Cependant, terminez-le et Netflix a choisi de retirer le renouvellement.

Les créateurs ont-ils quelque chose sur le retour?

Netflix a donné aux fans un mélange d’humour et d’horreur. Dans le genre de Santa Clarita Diet. Et cette série est devenue immédiatement la préférée des amoureux. En raison du scénario de quarantaine, les fans revoient leurs émissions. Et après avoir regardé les 3 saisons, les amoureux réclament plus longtemps.

La pétition pour Santa Clarita Diet Season 4 s’est encore améliorée. Il y a beaucoup de spectacles qui ont été relancés par les fabricants ou sélectionnés par scène ou par un autre fondateur suite à son annulation.

Les fans ont besoin d’une sorte de miracle pour se produire. Pour toutes les saisons, Netflix a annoncé l’annulation de l’émission le 26 avril 2019. Pour pouvoir enregistrer leur émission, les amoureux ont commencé des hashtags tels que Twitter et #SaveSantaClaritaDiet. Cela n’a pas eu d’influence sur les fabricants et la série est restée annulée.

Après avoir entendu, Kautsky et son fondateur, Victor Fresco, ont partagé leur déception dans un rapport concernant l’annulation. Ils ont dit: «En tant que téléspectateurs, nous étions all-in sur Sheila et Joel. Netflix a tenté sa chance avec cette émission qui était étrange, et par conséquent, nous serons toujours reconnaissants. Ils n’étaient qu’à un coup de téléphone de devenir un studio fantastique. Pas mal. Tout se termine. C’est quelque chose. Et donc ça s’est arrêté.

