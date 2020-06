Toutes les informations sur la saison 4 d’Overlord sont ici

– – –

The Overlord est fondamentalement une douce série de romans. Plus tard, le roman a été adopté comme série animée. Eh bien, si nous regardons l’histoire des séries animées, elles ont prouvé leur importance dans le monde du divertissement. L’anime n’a jamais déçu ses fans. En fait, ils ont beaucoup plus de fans que les séries télévisées dans des pays comme le Japon. La popularité se propage maintenant ses ailes dans le monde entier.

Overlord a récemment terminé sa saison 3 avec des cliffhangers incroyables. Maintenant, cela a incité les fans à spéculer sur la saison 4 de la série. Ici, nous vous fournissons toutes les informations sur la nouvelle saison, c’est-à-dire la saison 4 de la série.

Mises à jour de renouvellement de la saison 4

Eh bien, la série n’a pas vraiment besoin de mise à jour ou de confirmation de renouvellement. Ce sont des cliffhangers et une telle intrigue incroyable signifie déjà l’arrivée d’une nouvelle saison bientôt. La série Overlord a déjà été renouvelée fin 2019 et nous aurons bientôt notre saison 4 de la série.

La date de sortie de la saison 4 d’Overlord

– – –

Il n’y a aucune annonce et aucun rapport sur la saison 4 de la série. Tout en considérant la situation actuelle, nous ne pouvons pas en dire beaucoup sur les dates de confirmation de l’arrivée de la nouvelle saison à venir. La situation actuelle du virus corona a mis le monde entier en pause et notre série n’est pas différente. Nous ne pouvions que supposer que la série arriverait bientôt sur nos écrans. On peut s’attendre à l’arrivée de la nouvelle saison 4 de la série d’ici 2021.

Casting de la nouvelle saison

Tous les acteurs précédents reprennent leur rôle dans la série. Il n’y a aucune information sur le nouveau casting de la série jusqu’à présent. Donc pour l’instant, les acteurs de la série incluent Chris Guerrero, Elizabeth Maxwell, Satoshi Hino, Yumi Hara, Masayuki Kato, Sumire Uesaka, Manami Numakura.

Bande-annonce de la saison 4

La production de la série n’est pas encore terminée. Il n’y a donc pas encore de bande-annonce ou de teaser de la série. Nous vous tiendrons au courant de la nouvelle saison de la série.

Intrigue attendue de la prochaine saison de la série

Eh bien, l’intrigue de la série dans la nouvelle saison n’est pas très claire. Mais les théories des fans sont qu’Aiinz peut apparaître comme un antagoniste majeur de la série. La prochaine saison apportera beaucoup plus au public. Mais jusqu’à présent, tout ce que nous pouvions faire était d’attendre patiemment le meilleur.

– – –