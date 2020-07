Toutes les informations importantes sur ce jeu!

– – – – – – C’est une saison de jeux car de nombreux joueurs de haut niveau font leur retour avec les dernières saisons et versions. Voici un autre jeu à ajouter à votre liste, Destiny 2. Oui, vous avez bien compris! Destiny 2 est de retour avec sa deuxième version améliorée. Cette version a également un meilleur champ de tir et un dédié. Retrouvez toutes les informations sur ce jeu dans l’article! Quelles sont les dernières fonctionnalités de «Destiny 2»? La deuxième version du jeu a reçu un nom chic, à savoir, Destiny 2: Beyond Light. Il y a de nombreuses fonctionnalités supplémentaires dans ce jeu à venir développé par Bungie. La caractéristique la plus importante du jeu est le Tribute Hall qui est converti en champ de tir. Désormais, les joueurs peuvent largement utiliser The Tribute Hall. Dans Destiny 2: Beyond Light, les joueurs pourront tester leurs compétences et comprendre le jeu dans la salle. Comme le jeu à venir sera modifié en termes d’armes, de mods et de tout autre équipement. Ainsi, un endroit où les joueurs peuvent tester leurs compétences avant le combat réel semble être important. Cette importance est comprise par le développeur et le Tribute Hall est construit. Ici, les fonctionnalités peuvent être testées sans dépenser réellement vos matériaux améliorés. Les deux autres fonctionnalités précieuses de Destiny 2: Beyond Lights sont le champ de tir et une alternative gratuite. Le champ de tir semble être très important pour la guerre et il existe une variété de combinaisons de mod qui pourraient être utilisées pour gagner la partie. Et une alternative gratuite permet aux joueurs de se rassembler et de se charger pour la pratique. En cela, leurs matériaux améliorés ne sont pas gaspillés. Les joueurs adoreront sûrement cette version de Destiny. Pour d’autres mises à jour, restez connecté à Honk News! – – –

