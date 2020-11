Toutes les hitboxes de la Rocket League

Certains Ligue de fusée les joueurs peuvent penser qu’une voiture spécifique est plus rapide ou a un coup de pouce plus fort que d’autres, mais la seule différence entre les voitures du jeu réside dans leurs hitbox.

La hitbox détermine comment la balle et les autres voitures interagissent les unes avec les autres. Il prend en considération la longueur, le poids, la hauteur, la surface et le volume. Ces fonctionnalités varient entre les cinq types de hitbox: Dominus, Breakout, Hybrid, Merc, Octane et Plank.

Parmi les cinq types, les voitures Octane et Dominus sont les plus populaires dans le Ligue de fusée scène communautaire et e-sport. En fin de compte, cela dépend de vos préférences et de la hitbox avec laquelle vous avez l’habitude de jouer.

Voici la liste officielle de chaque voiture et de ce que contient la hitbox:

Hitbox Octane

Il a une longueur plus courte entre les préréglages et est la voiture la plus haute, ce qui apporte plus de contrôle de la balle en frappant de l’avant ou du côté de la voiture.

Armadillo (Exclusivité Xbox)

Retour de flamme

Shaker d’os

4 roues motrices rapides (Hot Wheels)

Fennec

Gizmo

Grog

Harbinger / Harbinger GXT

Hogsticker (Exclusivité Xbox)

Jurassic Jeep Wrangler

Luigi NSR (exclusivité Nintendo)

Maraudeur

Mario NSR (exclusivité Nintendo)

Mudcat / Mudcat G1 / Mudcat GXT

Octane

Octane ZSR

Proteus

Chauffard

Road Hog XL

Scarabée

Sweet Tooth (Exclusivité PlayStation)

Takumi

Takumi RX-T

Triton

Le gobelet Dark Knight Rises

Twinzer

Vulcain

Zippy

la Hitbox

Il s’agit d’un préréglage de hitbox très équilibré, c’est donc un bon choix pour les débutants qui s’habituent aux mécanismes du jeu.

’70 Dodge Charger R / T

Batmobile de 89

Réplique

Chikara / Chikara G1 / Chikara GXT

DeLorean

Droitier

Maître

le GT

Ecto-1 (Ghostbusters)

Gazella GT (roues chaudes)

Gardien / Gardien G1 / Gardien GXT

Hotshot

Chargeur de glace

Imperator DT5

KITT (cavalier chevalier)

Masamune

Maverick / Maverick G1 / Maverick GXT

McLaren 570S

MR11 (Hot Wheels)

Némésis

Peregrine TT

Éventreur

Ronin / Ronin G1 / Ronin GXT

Gunship de Samus (exclusivité Nintendo)

Loup-garou

Hitbox d’évasion

Le Breakout est la hitbox des voitures les plus étroites, et il a la plus petite largeur de toutes.

mon médecin généraliste

Éclater

Type d’évasion S

Cyclone

Komodo

Samouraï

Hitbox hybride

Celui-ci est très similaire à Dominus, mais un peu plus élevé.

Nissan Skyline GT-R R34 de 1999

Endo

Esper

Insidieux

Hunter 619 RS

Nimbus

Venin

X-Devil

X-Devil MK2

Merc Hitbox

Celui-ci n’a que deux voitures avec le préréglage et est très reconnaissable à son apparence de réservoir, il a pratiquement toutes les caractéristiques carrées et exagérées.

Étagère Hitbox

La planche est la voiture la plus courte, mais elle compense la largeur, couvrant une plus grande surface pour frapper la balle en vol.

Batmobile ’16

Artemis / Artemis G1 / Artemis GXT

centio

Mante

Paladin

Sentinelle

Twin Mill III

Vous pouvez trouver les chiffres spécifiques des statistiques de chaque voiture, mais Epic Games peut les changer à tout moment et la différence ne sera pas assez grande pour faire une différence. Alors concentrez-vous sur la pratique au lieu de choisir la voiture parfaite.