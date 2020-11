Toutes les exigences et tâches pour atteindre le niveau 41 à 50 dans Pokémon Go

in

Le plafond de niveau pour Pokémon Go a finalement été augmenté par rapport au plafond de niveau 40 précédent auquel les joueurs sont bloqués depuis des années. Maintenant, les entraîneurs peuvent commencer à grincer au-delà du niveau 40 pour essayer d’atteindre le nouveau plafond, qui est fixé au niveau 50.

La mouture sera longue. Vous aurez besoin d’obtenir six millions d’EXP juste pour atteindre le niveau 41, en plus d’accomplir plusieurs tâches qui vous donneront un bonus d’EXP pour les terminer.

Comme toujours, plus vous vous rapprochez du niveau 50, plus ces défis et les exigences en XP seront difficiles. Certaines des tâches vous demanderont même de gagner plus de 30 batailles dans chacune des Aller Les saisons de Battle League, bien que cela varie en fonction du moment où vous jouez.

Pour les joueurs qui atteindront le niveau 40 avant la fin de 2020, ils recevront un badge spécial et le titre de Legacy 40 Trainer, ainsi qu’un accès à un élément d’avatar exclusif Gyarados Hat et une recherche chronométrée. Mais si vous prévoyez d’aller au-delà du niveau 40 et que vous vous efforcez d’atteindre le plafond de niveau 50, voici tous les détails dont vous avez besoin pour chaque exigence de niveau supérieur.

Pour chaque tâche que vous accomplissez, vous gagnerez 500 XP supplémentaires, qui seront ajoutés à votre total.

Niveau 41

6 000 000 XP

Améliorez 20 fois un Pokémon légendaire

Gagnez 30 raids

Attrapez 200 Pokémon en une seule journée

Gagnez cinq médailles d’or

Niveau 42

7 500 000 XP

Faites évoluer Evoli dans chacune de ses évolutions uniques

Utilisez des objets pour faire évoluer les Pokémon 15 fois

Faites trois excellents lancers

Utilisez 200 baies pour attraper des Pokémon

Niveau 43

9 000 000 XP

Gagnez 100000 Stardust

Utilisez 200 attaques de charge super efficaces

Attrapez cinq Pokémon légendaires

Gagnez cinq médailles de platine

Niveau 44

11 000 000 XP

Remportez 30 batailles d’entraîneurs dans la grande ligue

Remportez 30 batailles d’entraîneurs dans l’Ultra League

Remportez 30 batailles d’entraîneurs en Master League

Remportez 20 batailles d’entraîneurs dans le Aller Ligue de bataille

Niveau 45

13 000 000 XP

Vaincre 100 Team Go Rocket Grunts

Purifier 100 Pokémon Ombre

Vaincre 50 fois un chef d’équipe Go Rocket

Gagnez 10 médailles de platine

Niveau 46

15 500 000 XP

Terminez 100 tâches de recherche sur le terrain

Prenez un instantané d’un Pokémon sept jours de suite

Faire 50 excellents lancers

Faire éclore 30 œufs

Niveau 47

Niveau 48

Niveau 49

Niveau 50

Cet article est mis à jour au fur et à mesure que de plus amples informations deviennent disponibles.

