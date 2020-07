Toutes les dernières mises à jour sur l’épisode!

– – – – – – C’est la saison pleine d’animes et voici des nouvelles passionnantes sur le prochain épisode d’anime. Black Clover est l’une des séries animées les plus populaires et les plus connues. Les fans attendent désespérément les nouveaux épisodes du « Black Clover ». La nouvelle passionnante est que les fabricants publient un nouvel épisode de Black Clover. Il y a 136 épisodes au total jusqu’à présent et le 137e épisode est en route. Découvrez tous les détails de l’épisode 137 de Black Cover! Tout sur « Black Clover Episode 137 » Le scénario de la série tourne autour des deux bébés qui ont été laissés dans une église. Ensuite, ils ont été adoptés dans l’orphelinat de l’Église où ils ont appris la magie. Les noms de ces deux garçons étaient Yuno et Asta, ils étaient tous les deux très différents l’un de l’autre. Yuno était très bon en magie et était l’un des meilleurs élèves de la classe. Alors qu’Asta n’était pas très brillant et se moquait de lui parce qu’il ne connaissait pas la magie. Asta se sentait très mal et était jalouse de Yuno à cet égard. Le jour de la cérémonie d’acceptation du Grimoire arriva et Yuno reçut un clou de girofle à quatre feuilles en guise de réussite. Mais plus tard, il a été attaqué par le chevalier et il n’a pas été en mesure de vaincre le chevalier. Asta est immédiatement venu pour aider et quand il a vu Yuno en difficulté, il s’est battu avec le chevalier de toutes ses forces. Étonnamment, il bat le chevalier et obtient un clou de girofle à cinq feuilles. « Black Clover Episode 137 » sortira le 4 août 2020. Préparez-vous à regarder cet épisode épique et découvrez également les épisodes précédents si vous ne les avez pas vus jusqu’à présent. Pour d’autres mises à jour, restez connecté et restez à l’écoute des nouvelles de Honk! – – –

