Toutes les cartes de Call of Duty: Mobile classées

Call of Duty: Mobile comprend plusieurs des meilleures fonctionnalités de la franchise de tous ses titres originaux. Le jeu mobile est un moyen amusant d’obtenir votre dose de course et de tir Appel du devoir gameplay lors de vos déplacements.

L’une des meilleures caractéristiques du jeu est l’inclusion de nombreuses cartes emblématiques couvrant tous les jeux du Appel du devoir la franchise. Dans cet article, nous classerons toutes les cartes actuellement dans le jeu mobile. Ces classements seront divisés en catégories en fonction des modes de jeu pour lesquels la carte peut être utilisée.

Cartes de duel

4) Pin

Image via Activision

Installé dans les bois, Pine offre un cadre un contre un parfaitement dimensionné équipé de conteneurs d’expédition et de petites structures de couverture. Ce qui distingue le pin parmi les autres options pour les cartes dans ce mode, c’est la taille. Bien qu’il puisse être petit, il est toujours plus grand que certaines des autres options.

3) Salon

Image via Activision

Une autre carte plus petite avec une certaine distance à utiliser, Saloon est un excellent choix pour le mode de jeu duel. Bénéficiant d’une rue claire pour une utilisation dans le centre, la zone est jonchée de couvertures pour les joueurs à l’utilisateur ainsi que d’un salon à deux étages au cœur de la carte.

2) roi

Image via Activision

Le dernier ajout à Call of Duty: Mobile, King est une carte de duel située à l’intérieur d’un entrepôt avec des structures à courte portée pour offrir un avantage stratégique sur l’ennemi. Cette carte est l’une des options les plus intenses et encourage les joueurs à être aussi agressifs que possible pour assurer la victoire.

1) Douches du Goulag

Image via Activision

Sans surprise, Gulag Showers occupe la première place dans les options de carte de duel pour Call of Duty: Mobile. Le décor iconique sorti de Warzone ressemble à la carte originale sur son adaptation mobile. Étant donné les moitiés symétriques d’un très petit paramètre avec lequel travailler, les joueurs se rencontrent souvent au point mort et le tirent pour déterminer très rapidement un gagnant.

Cartes en mode régulier

18) Tunisie

Disponible sur le serveur de test comme l’une des cartes les plus récentes du jeu, la Tunisie exige que les joueurs s’affrontent dans et autour d’une ville méditerranéenne en utilisant les points d’étranglement et les bâtiments pour organiser des éliminations. Il y a trois voies clés sur cette carte, qui permettent toutes aux joueurs de se rencontrer pour des combats rapprochés en dehors de la case au milieu qui offre une certaine distance pour éliminer les ennemis.

17) Killhouse

Image via Activision

Basé sur les motifs du tutoriel de Guerre moderne, Killhouse est l’une des cartes multijoueurs les plus populaires tirée de la première entrée du Guerre moderne séries. La carte est conçue pour être petite et encourage les combats rapprochés. Compte tenu des multiples points d’étranglement, comme la plupart des cartes de cette liste, Killhouse encourage l’utilisation de mitraillettes et de fusils de chasse pour éliminer rapidement l’opposition lors de combats rapides.

16) Décollage

Image via Activision

Takeoff faisait initialement partie du DLC pour Appel de devoir black ops II avant d’être introduit dans le jeu mobile. Bien que la carte ne soit pas la plus familière du jeu, les joueurs reconnaîtront sa disposition car elle a été conçue pour être un remake de la carte du stade depuis le début. Opérations secrètes Titre. C’est l’une des plus grandes cartes disponibles dans le jeu mobile, offrant une variété d’itinéraires cartographiques qui permettront au joueur de sortir à l’air libre ou de naviguer à travers des bâtiments offrant une couverture indispensable.

15) Effondrement

Image via Activision

Pris à partir de Appel de devoir black ops II, Meltdown offre aux joueurs une carte simple avec plusieurs zones différentes séparées les unes des autres. La façon dont la carte est conçue oblige les joueurs à pousser sur un terrain dégagé plus élevé au centre de la carte pour passer du côté de l’adversaire. Cela peut permettre aux joueurs de s’asseoir et d’attendre, d’éliminer les ennemis venant en sens inverse ou de se pousser eux-mêmes pour éliminer les ennemis.

14) Feu croisé

Image via Activision

Une autre carte tirée du premier Call of Duty: Guerre moderne, Crossfire est une carte avec une variété de longues lignes droites parfaites pour les tireurs d’élite et les combats rapprochés entre les bâtiments. Compte tenu de la variété des terrains, Crossfire est l’une des cartes les plus diverses qui peuvent être appréciées par à peu près n’importe quel joueur avec n’importe quel style de jeu.

13) Crash

Image via Activision

Crash est l’une des plus petites cartes tirées de Guerre moderne qui était populaire au moment de sa sortie. Tout comme Crossfire, il existe une variété de points d’étranglement rapprochés et de points de vue élevés parmi lesquels les joueurs peuvent choisir. La principale différence entre ces deux cartes est que Crash est souvent joué plus lentement et de manière plus stratégique. Mis à part les campeurs de coin constants que vous rencontrerez sur cette carte, Crash est certainement un excellent ajout à Call of Duty: Mobile.

12) Cage

Image via Activision

La première carte originale pour Call of Duty: Mobile, Cage a été créé avec l’expérience mobile à l’esprit. Avec de nombreux points d’étranglement rapprochés, Cage encourage les joueurs à être agressifs et à rechercher autant que possible les fusillades. En raison du schéma de contrôle, les cartes plus petites seront plus populaires sur le jeu mobile, et Cage correspond parfaitement à cette description.

11) Raid

Image via Activision

L’une des cartes les plus mémorables de Appel de devoir black ops II, Raid est une carte plus petite qui encourage le jeu avec des armes de moyenne à longue portée. La façon dont cette carte est divisée laisse un canal central à travers les bâtiments et une cour parfaite pour les combats à haute cadence. Mais de chaque côté de cela, les joueurs pourront choisir leurs coups dans deux voies ouvertes avec différentes sortes de couvertures à utiliser.

10) Impasse

Image via Activision

Une autre carte originaire de Appel de devoir black ops II, Standoff est l’une des plus grandes cartes du jeu mobile. Cette carte voit un front de rue divisé avec deux chemins clairs. L’un emmènera les joueurs à travers les bâtiments tandis que l’autre les gardera à l’extérieur, s’engageant avec des ennemis dans un cadre à plus longue portée dans les coins. Pour les joueurs qui aiment une carte avec un peu de marge de manœuvre pour élaborer une stratégie, c’est un excellent choix en raison des multiples façons de jouer.

9) Scrapyard

Image via Activision

Guerre moderne II est sans doute le plus populaire Appel du devoir titre de tous les temps et Scrapyard était l’une des cartes les plus populaires tirées du jeu. Cette carte est de taille moyenne et est basée sur une cour avec des parties d’avions délabrées comme couverture. Il y a deux entrepôts clés sur la carte qui peuvent également être utilisés.

Cette carte est le mélange parfait de gameplay à courte et longue portée. Pour les joueurs qui préfèrent une expérience de course à pied rapide, le centre de la carte répondra à cela avec une variété de points d’étranglement différents. Pour ceux qui veulent prendre leur position et chercher à éliminer des cibles à distance, les deux entrepôts sont les endroits parfaits pour s’installer.

8) Sommet

Image via Activision

La première Opérations secrètes titre contenait certaines des cartes les plus populaires de Appel du devoir l’histoire et le sommet étaient l’un des meilleurs. Une carte rapprochée qui permettrait aux joueurs de manœuvrer du côté de l’ennemi à travers une longue ligne droite, Summit semblait toujours encourager les combats de haute intensité. Cela capture parfaitement ce Call of Duty: Mobile est tout au sujet et est l’une des meilleures cartes disponibles dans le jeu.

7) Highrise

Image via Activision

Une des plus populaires Call of Duty: Modern Warfare II cartes, Highrise était peut-être plein de points d’étranglement, mais il était principalement joué avec les tireurs d’élite à l’esprit. La carte offre une variété de points de vue élevés que les joueurs peuvent atteindre pour commencer à éliminer les ennemis à une grande distance sans être repérés. Non seulement les tireurs d’élite ont apprécié ces emplacements, mais Highrise est également une carte qui encourage les joueurs à tester leurs compétences de détection rapide dans un cadre rapproché. N’oubliez pas les innombrables montages trick-shot fournis par cette carte.

6) Terminal

Image via Activision

Terminal est une carte emblématique de Call of Duty: Modern Warfare II. Cette carte est l’une des plus grandes du jeu mobile et est parfaite pour les joueurs qui préfèrent utiliser des armes à plus longue portée comme des fusils d’assaut et des tireurs d’élite. Parce qu’il était si populaire dans le jeu initial, il était impossible que cela ne soit pas ajouté au titre mobile. En raison de sa taille, c’est un ajout bienvenu par rapport à toutes les cartes plus petites.

5) Détourné

Image via Activision

Une carte qui n’est que run-and-gun, Hijacked est l’une des cartes d’intensité la plus élevée disponibles dans Call of Duty: Mobile. Couvert de coins pointus et de petits couloirs, le seul moyen de passer d’un côté à l’autre est de s’aventurer par le milieu, en se mettant face à face avec des ennemis sur le chemin. En raison de sa petite taille et de son style de jeu orienté vers l’action, c’est l’une des cinq meilleures cartes du jeu mobile.

4) Expédition 1944

Image via Activision

Pris à partir de Call of Duty: Seconde Guerre mondiale, Shipment 1944 est un remake de la carte originale de l’initiale Guerre moderne Titre. Cette carte est pleine de points d’étranglement que les joueurs utiliseront pour ramasser des victimes en naviguant dans le labyrinthe de conteneurs d’expédition. L’expédition 1944 est toujours pleine d’action et se prête à tous ceux qui entrent avec des fusils de chasse ou des mitraillettes parfaites pour un engagement à courte portée.

3) Portée de tir

Image via Activision

Le champ de tir est une carte populaire dès le début Opérations secrètes Jeu. Il est de taille moyenne avec une sensation de proximité. Il y a trois canaux principaux pour naviguer, chacun légèrement différent de l’autre, mais les trois conduisent les joueurs à s’aventurer à travers différents points d’étranglement. La carte contient également des points de vue plus élevés pour les joueurs qui choisissent de conserver une position et d’éliminer l’opposition de loin.

2) rouille

Image via Activision

La carte la plus populaire de Call of Duty: Modern Warfare II, vous savez exactement à quoi vous attendre lorsque vous entrez dans un jeu sur Rust. Les joueurs choisiront des armes à courte portée pour naviguer dans les tenants et les aboutissants de la carte ou choisiront d’utiliser un tireur d’élite et tenteront de perfectionner leurs compétences de détection rapide.

1) Nuketown

Image via Activision

La carte la plus populaire de Call of Duty Black Ops, Nuketown devait prendre la première place de cette liste. Nuketown est une carte rapprochée qui oblige les joueurs à traverser le canal central pour avoir un aperçu de leur opposition. La carte est conçue avec deux maisons placées symétriquement, offrant un point de vue sur les joueurs traversant au milieu. Étant donné qu’il a été refait plusieurs fois sur de nombreux titres, Nuketown est un favori pour une raison et prend la première place de notre liste.

