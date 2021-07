Toute la vérité sur la relation entre Tom Holland et Zendaya

Lorsqu’il a été annoncé que Tom Holland et Zendaya joueraient ensemble dans le film Spiderman : Homecoming de l’univers cinématographique Marvel, les fans ont été ravis de la nouvelle. Ce film est le premier film solo de Tom Holland dans le rôle de Peter Parker, mais les fans ont pu le voir pour la première fois en action dans Captain America : Civil War. Zendaya a été choisie pour incarner MJ dans Spiderman : Homecoming, la bonne amie de Peter Parker et la fille prête à le suivre dans la tourmente.

Bien que son personnage n’ait pas commencé comme un » intérêt amoureux » pour Peter, il y avait certainement une connexion entre eux, probablement en raison de l’amitié que les deux partagent en dehors de l’écran. Le lien qu’ils partagent s’est créé rapidement, et il est authentique – c’est aussi quelque chose qui leur tient à cœur à tous les deux.

Alors que Tom Holland, dans une interview à GQ, a parlé d’être privé de ses relations pour de nombreuses raisons, les fans se sont longtemps interrogés sur le lien entre Zendaya en tant que…. situation « sont-ils ensemble ou pas ».

Alors que le jury est toujours hors-jeu et peut le rester, ce qu’ils partagent est adorable, que ce soit de l’amitié ou plus. Il n’y a rien de mieux que d’avoir quelqu’un qui vous soutient – dans tous les domaines. Alors, à la santé de Zendaya et Tom Holland.

Ils ont rapidement accroché

Ces co-stars ne s’entendent pas seulement pour le bien de leurs films, elles sont super proches IRL. En 2017, en parlant à Variety, Zendaya appelait déjà Tom l’un de ses meilleurs amis.

« C’est un mec génial. C’est littéralement l’un de mes meilleurs amis. »

Elle n’était pas la seule à ressentir rapidement une forte connexion, Holland a parlé avec People en 2016 et a dit que Zendaya était aussi l’une de ses meilleures amies, la qualifiant d’incroyable et disant qu’elle avait fait face aux pressions de la célébrité, donc elle était aussi un bon système de soutien à avoir pour lui.

Ils se soutiennent mutuellement

Ils se soutiennent mutuellement dans des projets au sein du MCU, mais aussi en dehors. Zendaya a appelé Holland le meilleur Spider-Man réel du monde dans une vidéo Instagram vraiment adorable, et les fans sont d’accord. Il a pris le temps de surprendre des enfants malades dans un hôpital, habillé comme le héros que tant de gens connaissent et aiment.

C’est une chose d’incarner un héros dans un film, c’en est une autre de porter cette même énergie et de l’utiliser pour le bien de quelqu’un d’autre.

Ils passent beaucoup de temps à rire

Dans presque toutes les séquences d’interviews de Tom Holland et Zendaya, on les voit s’éclater. Ils se nourrissent l’un de l’autre, se moquent l’un de l’autre (dans la bonne humeur, bien sûr) et partagent beaucoup de traits de caractère lorsqu’il s’agit de ce qui leur apporte bonheur et joie. Les meilleurs amis sont ceux avec lesquels on peut rire pendant des heures, ce qui est le cas de ces deux-là.

Ils ont fait la plus épique des batailles de synchronisation labiale

L’un des Lip Sync Battle les plus médiatisés de tous les temps est celui de Tom Holland et Zendaya. Zendaya s’est attaquée à Bruno Mars en interprétant 24K Magic, tandis que Holland a fait appel à sa Rihanna intérieure pour Umbrella.

Bien que chaque performance individuelle ait été excellente, les réactions de l’un et de l’autre sur la scène ont été le véritable plaisir de regarder leur lip sync battle.

Ils ont déjà fait l’objet de rumeurs de rendez-vous

Lors d’un entretien avec Entertainment Tonight, Zendaya a déclaré que le rapprochement entre elle et Tom Holland était fréquent et qu’ils l’avaient vu venir. Lorsque vous travaillez étroitement avec quelqu’un sur un projet, les gens peuvent supposer qu’il y a quelque chose qui se prépare sous la surface.

« Cela arrive tout le temps, et bien sûr, nous nous y attendions. Je veux dire, ça fait partie du territoire. Cela fait partie du travail, donc tout va bien. »

Zendaya pense que Tom est l’homme idéal

Sur une adorable photo Instagram de Zendaya, on voit Tom Holland se tenir à côté d’elle avec la fameuse pose « Will Smith ». Cette posture a été surnommée « hype man » sur les médias sociaux depuis que Will Smith a posé pour la première fois avec sa femme sur un tapis rouge de la même manière, alors ce rappel de ce moment était précieux.

Bien qu’il s’agisse d’un clin d’œil amusant à l’original, la façon dont ils agissent l’un envers l’autre prouve qu’il est vraiment un énorme hype man pour elle, et vice versa.

Ils ont été vus récemment en train de s’embrasser

Sur des photos qui ont fait le tour d’Internet, le couple a récemment été vu en train de s’embrasser dans une voiture. Ils semblaient manifestement proches et, bien que les fans aient adoré le baiser, ils ont également parlé en bien de la façon dont ils se regardaient.

Les fans adorent l’idée qu’ils forment un couple

I see Tom Holland and Zendaya are a thing now pic.twitter.com/hKnnU0aRq1 — Andre Scrubb’s wagon (@matttorres_75) July 2, 2021

Ce fan a utilisé un mème qui correspond parfaitement à la situation. Les fans aiment Tom Holland et Zendaya, et tout en essayant de respecter la vie privée qu’ils ont tous les deux mentionnée en ce qui concerne leur vie amoureuse, nous devons dire… qu’ils forment le couple le plus adorable.

Ce fan a eu une réponse parfaite à ces photos

Meanwhile at the other car in front of Tom Holland and Zendaya: pic.twitter.com/YkVXviIThC — Irwin Oroceo (@irwinoroceo) July 3, 2021

L’une des meilleures photos de tous les films du MCU est celle de Sam et Bucky assis dans la voiture attendant Steve. Nous l’avons sauvegardée sur nos téléphones plus d’une fois (elle est tout simplement trop bonne) et elle a été utilisée pour des moments hilarants de la culture pop depuis la diffusion du film. Utilisée pour ce moment, on dirait qu’elle était en quelque sorte destinée à être utilisée.