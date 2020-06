Toute la nuit: la comédie musicale de Disney sera un régal pour les fans de Lionel Richie!

La tendance des comédies musicales semble réapparaître récemment et Disney profite au maximum de cette opportunité. Disney propose bientôt un film qui serait inspiré des œuvres de la légende de la musique Lionel Richie. Actuellement connu sous le nom de All Night Long, le film présentera les œuvres les plus appréciées de Richie. Voici toutes les informations dont nous disposons actuellement sur le projet.

Toute la nuit

Il semblerait que le projet en soit à ses débuts en ce moment. Des sources suggèrent que les plus grands succès de Lionel Richie et son plus beau catalogue arrière feront partie de cette comédie musicale. En outre, Lionel Richie coproduira ce film avec Dana Brunetti et Matt Del Piano de Cavalry Media.

Statut actuel de la comédie musicale

Comme mentionné précédemment, les travaux sur ce projet viennent de commencer. Scénariste Peter Chiarelli travaillerait sur le script de All Night Long. Chiarelli a déjà travaillé sur de nombreux projets réussis comme The Proposal, Crazy Rich Asians, Eagle Eye, etc.

Lionel Richie et Disney sont restés discrets jusqu’à présent. Mais, assurez-vous que ce film sera un excellent cadeau de Disney pour tous les mélomanes!

Lionel Richie

Richie fait actuellement partie du jury de Disney ABC Idole américaine, une émission de téléréalité chantée. Selon les sources, il a gelé ses dates pour All Night Long en janvier de cette année. Cependant, une chose notable à propos du projet à venir est qu’il ne sera pas du genre biopic. Cela ressemblera davantage à une comédie musicale de film du catalogue de chansons de Lionel Richie.

Les spéculations disent que cela peut aussi être une sorte d’hommage à la contribution de Lionel Richie au monde de la musique. Mais, comme Disney et Richie n’ont confirmé rien de précis sur ce que ce sera, il serait préférable d’attendre une annonce. Restez à l’écoute pour en savoir plus sur All Night Long.