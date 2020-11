Toute la liste du LEC se déplace à l’approche du Spring Split 2021

in

Les meilleures équipes du LEC, Fnatic et G2 Esports, n’ont pas réussi à se rendre cette année League of Legends Finales du championnat du monde, sortir du tournoi de manière dramatique et laisser les fans européens avec un goût amer dans la bouche.

Le Mondial 2020 tire à sa fin, signifiant la fin amère de la saison de compétition. Mais 2021 est une nouvelle année et le LEC rebondira presque certainement. En fait, plusieurs équipes européennes ont déjà entamé le processus de reconstitution de leurs effectifs en vue du Spring Split 2021 du LEC.

Voici tous les mouvements d’alignement du LEC qui ont été confirmés avant la saison 2021.

Astralis

15 sept. – Astralis a recruté l’ancien entraîneur de Nordavind Bjørn-Vegar «iHansen» Hansen comme entraîneur adjoint de l’équipe aux côtés de l’entraîneur-chef Baltat «AoD» Alin-Ciprian. Le rôle de l’ancien entraîneur-chef André «Guilhoto» Pereira Guilhoto n’a pas encore été décidé.

1er octobre – Après avoir terminé à la dernière place du 2020 LEC Summer Split – la pire performance d’Astralis à ce jour – l’équipe s’est séparée du supporteur australien Mitchell «Destiny» Shaw.

Excel Sports

8 octobre – Alejandro «Mapache» Parejo Martinez, entraîneur-chef adjoint d’Excel Esports, est entré en agence libre après que l’équipe ait terminé à la septième place du LEC Summer Split 2020.

Fnatic

Fnatic n’a pas encore annoncé de changements pour l’intersaison 2020-2021.

G2 Sports

G2 Esports n’a pas encore annoncé de changements pour l’intersaison 2020-2021.

Lions fous

20 octobre – L’entraîneur-chef Peter « Peter Dun » Dun s’est séparé des MAD Lions après une performance décevante pour les Mondiaux 2020, manquant à la phase de play-in du tournoi.

Misfits Gaming

21 octobre – Misfits a confirmé le départ du top laner Danny «Dan Dan» Le Comte.

Coquin

Rogue n’a pas encore annoncé de changements pour l’intersaison 2020-2021.

Schalke 04

Schalke 04 n’a pas encore annoncé de changements pour l’intersaison 2020-2021.

SK Gaming

SK Gaming n’a pas encore annoncé de changements pour l’intersaison 2020-2021.

Vitalité de l’équipe

Team Vitality n’a pas encore annoncé de changements pour l’intersaison 2020-2021.

Cet article sera mis à jour au fur et à mesure que d’autres changements de liste seront confirmés tout au long de l’intersaison 2021.

