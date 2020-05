Tout sur la saison 2 de Sweet Magnolias – une série Netflix (détails de la sortie, attentes des fans)

– Publicité –



Quand sortira la saison 2 de Sweet Magnolias et que peuvent attendre les fans de la prochaine saison de la populaire série sur Netflix? Lisez à l’avance pour en savoir plus.

Sweet Magnolias saison un a été un succès et donc les fans attendent l’arrivée de Sweet Magnolias saison 2. Le spectacle est devenu un favori instantané sur Netflix et a quitté la saison un sur un cintre de falaise. Par conséquent, pour dissiper les doutes, les fans s’attendent à une éventuelle saison 2 de Sweet Magnolias.

Quand sortira la saison 2 de Sweet Magnolias?

La plateforme de streaming Netflix n’a pas répondu ou n’a fourni aucune information concernant l’arrivée ou le renouvellement de la saison 2. Cependant, le public attend le spectacle et donc Netflix a trouvé cette réponse très encourageante, selon un portail de nouvelles. La critique des critiques pour la série, cependant, n’a pas été assez impressionnante et peut donc s’avérer problématique pour la saison 2 de Sweet Magnolias.

Cependant, Netflix est connu pour prendre une décision de renouvellement ou d’annulation dans les six semaines suivant la date de sortie initiale d’un film ou d’une série. La série de Sweet Magnolias sortie le 19 mai 2020, et donc il faudra attendre longtemps avant qu’une annonce officielle ne soit faite par les créateurs. Cependant, selon un portail de nouvelles, l’émission pourrait être éclairée au début de juillet 2020, c’est-à-dire si Netflix décide d’aller de l’avant.

Malgré cela, la série ne peut commencer qu’une fois la situation pandémique résolue, d’où plusieurs portails d’actualités qui prétendent que si Sweet Magnolias obtient le feu vert pour la saison 2, il ne sortira qu’en 2021. Un portail de divertissement populaire a même affirmé que peut-être l’émission obtenez une version d’été 2021.

Qu’attendre de la saison 2?

La saison 1 de Sweet Magnolias a été assez choquante alors que l’un des personnages choisit de fuir une fête à la maison et plante le véhicule de son frère. Cela conduit Maddie à s’inquiéter pour son fils après qu’elle le regarde sortir de l’épave. Elle s’inquiète également de la sécurité de son fils aîné.

Les premiers intervenants révèlent également qu’il y a quelqu’un d’autre également coincé dans le siège passager, mettant ainsi fin à la saison 1 sur un énorme cintre de falaise.On peut donc s’attendre à la révélation du siège passager individuel dans la saison 2.

Selon un portail de nouvelles, si le passager sur le siège décède, le lien entre les personnages principaux de Sweet Magnolias peut devenir tendu. Cela entraînera des retombées majeures et les choses pourraient commencer à sembler critiques parmi les personnages de Sweet Magnolias.

