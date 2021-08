Tout ce qu’il faut savoir sur « Untold : L’envers du sport », la nouvelle série documentaire de Netflix

Après nous avoir proposé le passionnant documentaire « Naomi Osaka », le géant américain du streaming, Netflix a décidé de continuer sa lancée dans le monde du sport avec une nouvelle minisérie documentaire intitulé « Untold : L’envers du sport » qui sortira aujourd’hui le 10 août. Cocréé et réalisé par Chapman Way et Maclain Way, à l’on doit également « Wild Wild Country », ce documentaire sportif sera composé de cinq épisodes à raison d’un épisode chaque semaine. De quoi donc donner aux fans de sport une raison d’aller une fois par semaine sur la plateforme. À quoi faudra-t-il nous attendre dans cette minisérie promettant de retracer les évènements les plus marquants du monde sportif ?

« Untold : L’envers du sport », de quoi ça parle ?

Que ce soit, le football, le basketball, l’athlétisme, la gymnastique ou n’importe quelle autre activité, en tant que fan de sport, vous savez surement que nous voyons fréquemment sur nos écrans d’énormes évènements sportifs historiques comme les Jeux olympiques ou le Coupe du Monde de football. Et c’est vraiment très rare que nous ayons la chance de voir en coulisses la réalité, les épreuves et les différentes difficultés qui les accompagnent. Mais, ce temps est révolu puisque les réalisateurs Chapman Way et Maclain Way vous offrent l’occasion de découvrir la face cachée du monde sportif avec des images « inédite, non censurée et non filtrée » des évènements les plus marquants du sport.

À travers cinq épisodes, « Untold : L’envers du sport » nous emmènera découvrir des histoires incroyables avec des interviews non censurées d’athlètes légendaires comme Caitlyn Jenner ou encore la boxeuse Christy Martin. On y verra beaucoup de choses, que nombreux d’entre nous n’ont jamais eu connaissance, à part évidemment ceux qui étaient présents lors des évènements en question. Des équipes de hockey contrôlé par la mafia aux entraîneurs abusifs, la fameuse bagarre Pacers-Pistons, l’athlète olympique Caitlyn Jenner qui réfléchit à son parcours jusqu’à la médaille d’or, la boxeuse Christy Martin qui mène le combat de sa vie en dehors du ring ou encore Mardy Fish, le grand tennisman qui révèle ses problèmes de santé mentale, « Untold » nous révèlera la face cachée de l’univers très fermé du sport.

Les 5 épisodes et leur date de sortie

Bagarre générale en NBA (10 août)

Il s’agit du premier épisode de la minisérie documentaire qui retrace ici les malheureux évènements du 19 novembre 2004 durant le match opposant les Indiana Pacers contre les Detroit Pistons. Avec un score de 97-82 à moins d’une minute au chrono, ce fameux match n’a pas officiellement eu de vrai vainqueur puisqu’il s’est transformé en une vraie bagarre générale avec les supporters.

Une Boxeuse en enfer (17 août)

Le titre en dit déjà beaucoup sur ce dont on va parler dans cet épisode puisque les réalisateurs se sont penchés sur l’histoire sordide derrière la légende de Christy Martin, une des plus grandes figures féminines de la boxe. En effet, certains le savent peut-être déjà, mais elle a toujours eu des difficultés pour assumer son homosexualité. Un problème qui l’a poussé à épouser son coach, Jim Martin. Cependant, ce qu’elle ne savait pas, c’est que l’homme de 20 ans son aîné était très violent.

Caitlyn Jenner (24 août)

Tout le monde connait surement le nom de « Jenner », eh bien cet épisode nous racontera l’histoire de Caitlyn Jenner qu’on a évidemment déjà vu au casting de « L’Incroyable famille Kardashian ». Le père de Kendall et Kylie était en fait un grand athlète qui a fait son coming-out transgenre dans les années 2010, était un célèbre athlète ayant même remporté la médaille d’or aux Jeux de Montréal en 1976.

Hockey sur liasses (31 août)

Cette fois-ci, les réalisateurs nous emmènent à Danbury, dans le Connecticut pour parler d’une curieuse équipe d’UHL, une ligue mineure d’Amérique du Nord de Hockey sur glace. Il s’agit des Trashers, fondés en 2004 par un grand nom du crime organisé, Jimmy Galante. Et c’est son fils, A. J., qui va par la suite prendre les rênes de l’équipe jusqu’à ce que le FBI s’y intéresse.

Jeu, set et crise d’angoisse (7 septembre)

Depuis « Naomi Osaka », les discussions sur la santé mentale des athlètes sont devenues virales dans le monde du sport. Dans cet épisode, c’est au tour d’un autre joueur de tennis qui va nous révéler ses démons intérieurs. Il s’agit de Mardy Fish, un joueur que tout le monde imaginait déjà devenir une grande star. Cependant, juste quelques heures avant son match contre Roger Federer en 2012, il déclare forfait pour des raisons de santé.

Voilà donc ce que Netflix réserve à ses abonnés amateurs de sport pour ce mois d’août. Donc, si vous souhaitez connaitre les secrets de ces grands athlètes ou de ces évènements, rendez-vous chaque semaine sur la célèbre plateforme de streaming pour découvrir les nouveaux épisodes de « Untold : L’envers du sport ».