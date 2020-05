Tout quitte Netflix en juin: Ghost Rider, The Matrix, etc.

Netflix donne et Netflix enlève. Nous avons déjà jeté un coup d’œil à ce qui arrivera à la centrale de streaming en juin; maintenant, nous vous fournirons la liste de ce qui reste. Certains frappeurs lourds sont sur la liste, certains partant pour d’autres plateformes de streaming. La matrice trilogie s’en va, direction HBO Max. Cavalier fantôme frappe la piste poussiéreuse, tandis que The Ring, Cloverfield, Chasing Amy, Stage Stage, et le Tremblements les séries de films disent aussi au revoir. Les émissions de télévision quittant comprennent À votre santé, The Andy Griffith Show, Périlet les sept saisons de Des hommes fous. Vous pouvez voir la liste complète de ce qui quitte Netflix en juin ci-dessous.

Départ le 1er juin

Le discours du roi

Départ le 3 juin

Dieu n’est pas mort: une lumière dans les ténèbres

Départ le 4 juin

Un homme parfait

Départ le 7 juin

Équilibre

De Paris avec amour

Départ le 9 juin

Des hommes fous (Saisons 1-7)

Départ le 10 juin

Impasse

Départ le 11 juin

Jonathan Strange et M. Norrell (Série 1)

Départ le 12 juin

Cœur de dragon

Dragonheart 3: The Sorcerer

Cœur de dragon: un nouveau départ

Dragonheart: Battle for the Heartfire

Départ le 13 juin

Cutie et le boxeur – Netflix

Départ le 16 juin

L’expérience de la prison de Stanford

Départ le 22 juin

Tarzan

Tarzan 2

Départ le 27 juin

Jeopardy!: Célébrez Alex Collection

Jeopardy!: Collection Cindy Stowell

Jeopardy!: Collection Seth Wilson

Départ le 29 juin

Le jour où mon cul est devenu psychopathe! (Saisons 1-2)

Départ le 30 juin

L’horreur d’Amityville

The Andy Griffith Show (Saisons 1-8)

Coup

Le garçon au pyjama rayé

Brooklyn’s Finest

Centre de la scène

Chasing Amy

À votre santé (Saisons 1-11)

Chitty Chitty Bang Bang

Chloe

Cliquez sur

Cloverfield

L’Etrange histoire de Benjamin Button

La Duchesse – Netflix

Elizabeth

Elizabeth: l’âge d’or

Jour de congé de Ferris Bueller

Cavalier fantôme

Happyish (Saison 1)

Ici seul

Début

Instructions non incluses

L’invention du mensonge

Julie & Julia

Kate et Léopold

Embrasse les filles

Le dernier samouraï

Illimité (Saison 1)

Petits monstres

parc Mansfield

Le masque de Zorro

La matrice

La matrice rechargée

Les révolutions matricielles

Rapport minoritaire

Jeux de patriote

crême Philadelphia

Le Polar Express

Course à Witch Mountain

L’anneau

Film d’horeur

Mèche

Stuart Little 2

Tremblements

Tremors 2: répliques

Tremors 3: Retour à la perfection

Tremors 4: la légende commence

Tremors 5: Bloodline

21

Ce qui se trouve en dessous

Oui mec

