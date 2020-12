Tout le monde traîne Ben Shapiro pour une tirade homophobe à propos de la «  saison la plus heureuse  »

«Happiest Season» a récemment été diffusé sur Hulu, marquant la première fois qu’un grand film de vacances se présente principalement comme une comédie romantique centrée sur les LGBT. C’était un film attendu depuis longtemps en 2020 et qui a reçu des critiques généralement positives, même si tout le monde n’était pas fan. Ce qui est compréhensible. Après tout, tous les films ne seront pas pour tout le monde.

Mais Ben Shapiro absolument n’était pas un fan.

Dans l’épisode du 30 novembre du «Ben Shapiro Show», Shapiro a passé un certain temps – d’accord, beaucoup de temps – à parler de ses sentiments sur le film qui, sans surprise, ne lui plaisaient pas. Il a admis qu’il ne l’avait même pas regardé, nous pouvons donc en déduire qu’il ne l’a pas apprécié à cause de l’angle de la comédie romantique lesbienne.

Lisez aussi: Critique du film ‘Happiest Season’: Kristen Stewart se réjouit dans la farce de Noël LGBT

Dans ses commentaires, il a d’abord souligné à quel point les tarifs des vacances sont généralement innocents et apprivoisés et «ne se réveillent pas», ce qui n’est pas le cas lorsqu’il s’agit de la «saison la plus heureuse». Il a ensuite laissé entendre qu’il y avait une sorte de complot où Hulu est allé si loin «qu’ils ont décidé, dans l’industrie du divertissement, de se rendre dans des endroits comme Hallmark, puis de les inciter à créer des pièces sur les couples lesbiens et gays, même si la principale circonscription de Hallmark est constituée en grande partie de familles religieuses avec de jeunes enfants. »

Si Shapiro veut vraiment argumenter sur la «saison la plus heureuse», il devrait probablement bien comprendre ses faits. Le film n’a pas été présenté par Hulu; il a été produit par Sony et devrait faire ses débuts dans les salles de cinéma, mais a fini par faire sa première sur Hulu à cause de la pandémie. Il a également affirmé que les critiques étaient positives à 100%, ce qui, encore une fois, n’est pas tout à fait vrai. Alors que le film a un score de 83% sur Rotten Tomatoes, il a certainement eu sa part de critiques tièdes, à la fois de la part des critiques et des médias sociaux. Bien qu’il sache au moins que les parents de Harper (Mackenzie Davis) sont tous les deux assez conservateurs, il ne semble pas savoir que la religion n’est dénoncée nulle part dans le film. En fait, tout bien considéré, il présente une image assez uniforme et juste d’une relation LGBTQ +.

Lisez aussi: Pourquoi le Daily Wire de Ben Shapiro et les autres médias de droite dominent Facebook

Inutile de dire que les commentaires de Shapiro ont frappé beaucoup de nerfs. Écrivain Charlotte Clymer a demandé «Pourquoi les personnes ouvertement LGBTQ ne peuvent-elles pas être religieuses? Pourquoi, à votre avis, nos familles sont-elles exclues des familles religieuses? »

Voir plus de réactions ci-dessous.

Ben Shapiro est peut-être la personne la plus ennuyeuse à avoir jamais tenu une plate-forme sur Internet. Grandis, bébé absolu. https://t.co/VUVvC7HU69 – Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) 30 novembre 2020

C’est un pays libre, ils peuvent faire l’un de leurs 40 films de vacances sur un couple LGBT. MAIS CELA FAIT MAL À MES SENTIMENTS. – Dave Weigel (@daveweigel) 30 novembre 2020

Ben Shapiro entre dans le discours de la saison la plus heureuse mais refuse de nous dire s’il pense qu’Abby aurait dû se retrouver avec Riley https://t.co/9OxNudn8Bw – Shane (@shaneferro) 1 décembre 2020

Ben Shapiro admet qu’il n’a même pas encore vu ce film. Alors je me demande ce que c’est pourrait POSSIBLEMENT être une comédie romantique lesbienne que ça fait « un film [he and his audience] méprise. « https://t.co/VDS4R4DvGc – Dana Schwartz (@DanaSchwartzzz) 30 novembre 2020

Maintenant @benshapiro est contrarié que les lesbiennes fêtent Noël aussi Rien ne met plus en valeur l’amour de Jésus-Christ que d’être en colère parce que chaque être humain en est digne pic.twitter.com/gvrmH5elb9 – Matt Jones (@MattJonesRadio) 1 décembre 2020