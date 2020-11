Tout le monde se détend, le film Monster Hunter arrive pour sauver Noël

Étant donné l’année 2020, nous sommes tous un peu inquiets pour Noël. Sony Pictures est conscient de cette inquiétude et a pris la sage décision de sortir le film Monster Hunter le jour de Noël, nous avons donc quelque chose pour vraiment nous réunir tous dans la joie et le bon esprit.

IGN a confirmé la nouvelle date de sortie du film basé sur les jeux d’action-RPG. Maintenant, au moins aux États-Unis, Monster Hunter ouvrira dans les salles et IMAX le 25 décembre, décalé de cinq jours par rapport au 30 décembre qui avait été taquiné dans la première bande-annonce. La date de sortie de Monster Hunter a beaucoup rebondi en raison de la pandémie, à partir du 4 septembre, puis au 23 avril 2021, avant de revenir au 30 décembre et de revenir au 25 décembre.

Le blockbuster réalisé par Paul WS Anderson sera désormais en concurrence directe avec Wonder Woman 1984 et Disney’s Soul, qui seront tous deux diffusés le même jour sur les services de streaming, l’ancien HBO Max, le dernier Disney Plus. Si vous êtes en Allemagne, en Autriche ou aux Pays-Bas, vous pourrez attraper Monster Hunter à partir du 3 décembre. Rien à des dates spécifiques pour le Royaume-Uni et l’Irlande pour le moment, mais nous vous tiendrons au courant.

Le film Monster Hunter poursuit la collaboration continue d’Anderson avec Milla Jovovich, qui a joué dans tous les films d’action en direct de Resident Evil. Jovovich joue le capitaine Natalie Artmeis, dont l’équipe militaire est bloquée dans la dimension Monster Hunter. Elle fait ensuite équipe avec le chasseur de l’univers, joué par Tony Jaa, pour chasser des monstres et se battre pour rentrer chez elle pour son équipe. Ron Perlman, de la renommée Hellboy and Sons of Anarchy, y sera en tant que major, et Palicoes jouera un rôle de premier plan.

Voici la dernière bande-annonce:

Au moins, il y aura un cadeau valable ce Noël – voici les meilleurs jeux d’aventure, les meilleurs jeux de survie et les meilleurs jeux multijoueurs pour vous aider jusque-là.

Partager : Tweet