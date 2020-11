Tout est prêt pour le premier derby de Calcutta dans l’ISL – Football

in

Porter des masques de Zinedine Zidane pour énerver Marco Materazzi était la preuve que les matchs entre les Kerala Blasters et le Chennaiyin FC avaient acquis un avantage en trois saisons de l’ISL. Les compétitions du Bengaluru FC avec le Chenaiyin FC, où Materazzi était jusqu’en 2016, ont également agité les fans, mais ce n’est que vendredi soir que l’ISL aura la vraie sensation d’un derby lorsque le SC East Bengal rencontrera l’ATK Mohun Bagan.

C’est une rivalité qui a commencé en 1925 et qui a depuis vu une ruée vers des morts (1980), au moins un décès par suicide en 1975 et un concours qui a été regardé par 1,31 lakh dans un stade de Salt Lake qui aurait pu être vendu beaucoup fois au cours de cet après-midi de juillet 1997. Que le concours a obtenu les Big B du football en Inde — Bhaichung Bhutia, Jose Barreto et Bala Devi — parler montre que le changement d’identité des équipes n’est rien d’autre que du vin nouveau en vieille bouteille. Tout sur leurs vies antérieures importera: le Bengale oriental n’a pas remporté de championnat national depuis 2004; battant Mohun Bagan 5-0 lors de la finale IFA Shield 1975; Mohun Bagan remportant deux titres de la I-League au cours du nouveau millénaire et perdant 1-4 à un hattrick de la Bhutia dans le dernier.

Ce qui est différent, c’est l’entraîneur du SC East Bengal, Robbie Fowler, qui dit qu’ils sont «des outsiders massifs et massifs». La Bhoutie a également déclaré que l’ATK Mohun Bagan, ayant conservé la plupart de ses joueurs, était favori. Après avoir remporté le match d’ouverture 1-0 contre les Kerala Blasters, Pritam Kotal, qui a remporté 10 des 13 derbies en tant que défenseur de Mohun Bagan, a déclaré: «Nous serons certainement un peu en avance mentalement… Nous avons été les champions l’année dernière. Nous devons donc jouer comme des champions.

Mais avec l’ancien ailier de Norwich City Anthony Pilkington, Jacques Maghoma de Birmingham City, Scott Neville et Danny Fox de Brisbane Roar (anciennement avec Everton, Nottingham Forest et Wigan Athletic), qui a été nommé capitaine jeudi, Jeje Lalpekhlua, Eugeneson Lyngdoh et Balwant Singh, SC Le Bengale oriental n’est pas en retard dans la capacité individuelle. «Parfois, les outsiders gagnent», a déclaré Fowler jeudi.

«Nous en savons probablement un peu plus sur eux qu’eux sur nous. L’inconvénient est que nous n’avons pas joué auparavant et que nous allons dans un peu mais rouillé (alors que) l’ATK en sait plus sur eux-mêmes », a déclaré la légende de Liverpool Fowler qui a joué avec David Williams de l’ATK Mohun Bagan. Interrogé sur le fait de ne pas avoir vu ses adversaires, l’entraîneur de l’ATK Mohun Bagan, Antonio Lopez Habas, a déclaré que cela n’avait pas d’importance.

Habas a déclaré que la blessure de l’ailier Michael Soosairaj, «un bon joueur et une bonne personne», «était un« désastre ». Soosairaj a été blessé dans le match d’ouverture.

Les deux équipes ont sept joueurs du Bengale, un certain nombre d’Indiens qui ont l’expérience de ce derby et à Sandesh Jhingan (ATKMB) et Lyngdoh qui n’en ont pas.