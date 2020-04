Tout ce qui arrive sur Netflix en mai 2020

Netflix ajoute que le mois de mai comprendra un tas de nouveaux originaux prévus, ainsi que des tonnes de nouveaux films et des saisons de spectacles. Les films à venir en mai incluent les deux premiers Retour vers le futur films, Monde souterrain franchise, les trois Jarhead films, Cowboy urbain, Nouveau David Spade film The Wrong Missy, United 93, et acclamé par la critique Gemmes non coupées. Les nouveaux spectacles incluent Ryan Murphy Hollywood, la dernière saison de She-Ra, nouveaux spéciaux comiques de Jerry Seinfeld et Patton Oswaltet les dernières saisons de Le flash, charméet Grey’s Anatomie seront tous disponibles pour le streaming.

Consultez la liste complète de ce qui arrivera à Netflix en mai ci-dessous.

Nouvelles versions de Netflix: mai 2020

1 mai

Toute la journée et toute la nuit

Presque heureux

Entrer

Aller! Aller! Cory Carson: Le Chrissy

La moitié

Hollywood

Dans la nuit

Médicis: le magnifique: 2e partie

Mme Serial Killer

Reckoning: Saison 1

Ace Ventura: Détective pour animaux de compagnie

Retour vers le futur

Retour vers le futur II

Charlie et la chocolaterie

Cracked Up, l’histoire de Darrell Hammond

Den of Thieves

Pour les filles colorées

Amusez-vous avec Dick et Jane

Je suis divin

Jarhead

Jarhead 2: Champ de feu

Jarhead 3: le siège

Madagascar: Escape 2 Africa

Masha et l’ours: saison 4

Matériel

Mensuel Nozaki Kun Filles: Saison 1

Sinistre

Chant de la mer

L’Etrange histoire de Benjamin Button

The Heartbreak Kid

Le Patriote

Thomas & Friends: Marvelous Machinery: une nouvelle arrivée

Thomas et ses amis: Marvelous Machinery: World of Tomorrow

Thomas et ses amis: Thomas et le Royal Engine

Monde souterrain

Underworld: Evolution

Underworld le soulèvement des Lycans

Cowboy urbain

Ce qu’une fille veut

Willy Wonka et la chocolaterie

4 mai

Chiens de l’Arctique

Le 5 mai

Netflix Comedy Special: Jerry Seinfeld: 23 heures pour tuer

Le 6 mai

Workin ‘Moms: Saison 4 mai 7

Scissor Seven: Saison 2

8 mai

18 Regali

Chico Bon Bon: Singe avec une ceinture à outils

Dead to Me: Saison 2

The Eddy

The Hollow: Saison 2

Maison à la fin de la rue

Restaurants on the Edge: Saison 2

Restaurateurs de Rust Valley: Saison 2

Valeria

9 mai

Charmed: Saison 2

Grey’s Anatomy: Saison 16 mai 11

Bordertown: Saison 3

Bon voyage: aventures en psychédéliques

Procès par les médias

12 mai

True: Terrific Tales

Netflix Original: Incassable Kimmy Schmidt: Kimmy contre le révérend

Mai 13

The Wrong Missy

14 mai

Riverdale: Saison 4 mai 15

Chichipatos

District 9

Je t’aime stupide

Ressources inhumaines

Magic for Humans: Saison 3

She-Ra et les princesses du pouvoir: saison 5

Lignes blanches

16 mai

La reina de Indias y el conquistador

Ennemis publics

United 93

17 mai

Soul Surfer

18 mai

Le combat des grandes fleurs

19 mai

Spécial comédie Netflix: Patton Oswalt: J’aime tout

Magnolias sucrés

Trumbo

20 mai

Ben Platt en direct du Radio City Music Hall

The Flash: Saison 6

Rebelión de los Godinez

22 mai

Contrôle Z

Histoire 101

Allez-y avec

Les tourtereaux

Vendre Sunset: Saison 2

Trailer Park Boys: The Animated Series: Saison 2 mai 23

Dynasty: Saison 3

25 mai

Gemmes non coupées

26 mai

Hannah Gadsby: Douglas

27 mai

Je ne suis plus ici

L’avocat de Lincoln

28 mai

Dorohedoro

29 mai

Force spatiale

Somebody Feed Phil: Saison 3 mai 31

Danse libre très cordée

