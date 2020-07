Tout ce que vous voulez savoir Fans sur Borderlands 3

– – – Depuis la sortie de Borderlands 3, la popularité et le nombre absolu de codes de changement ont diminué dans le jeu. Ces codes sont généralement publiés avant un week-end par le PDG de Gearbox, Randy Pitchford, ou diffusés comme une sorte de récompense, par exemple si un nouveau DLC est déclaré. Les fans attendent toujours des nouvelles pour les articles à venir plus tard cet été et à l’automne, mais Gearbox était silencieux concernant tout nouveau produit, retrait ou même le DLC 4 axé sur Krieg. nouveau Borderlands 3 Shift Code, en particulier le lundi. Mais, contrairement au dernier, il est disponible pendant une semaine. Le nouveau code de modification est C9WJJ-BZSW9-5XC69-XTTBJ-S9JJR et peut être maintenu sur le site ci-dessous. L’échanger permettra de récolter 3 Golden Keys pour Borderlands 3 joueurs, et il peut être réclamé jusqu’à 10 h CT le 27 juillet. Golden Keys un lundi? Pourquoi oui! Voici un code SHiFT pour 3 gratuitement dans Borderlands 3: C9WJJ-BZSW9-5XC69-XTTBJ-S9JJR Expire le 27 juin à 10h CT.Retournez dans le jeu ou sur https://t.co/wO6EtY2KAN Happy Vault Hunting! pic.twitter.com/ybmHGnNXbP – Randy Pitchford (@DuvalMagic) 20 juillet 2020 Espérons que cela signifie que plus d’articles tombent et révèlent sont sur la route, car la plupart ont probablement remarqué l’absence de feuille de route Borderlands 3 en ce moment. Ce pourrait et ce n’est probablement qu’un cadeau aléatoire, mais avec moins de deux mois de congé, il serait logique que d’autres soient sur la route. Borderlands 3 est disponible aujourd’hui pour PC, PS4, Stadia et Xbox One. – – –

