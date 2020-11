Tout ce que vous devez savoir sur ses fils Beau et Hunter et ses filles Ashley et Naomi

Joe Biden est en passe de devenir le prochain président des États-Unis.S’il gagne, le candidat démocrate prendra ce titre à son adversaire, Donald Trump, et deviendra la personne la plus âgée à occuper ses fonctions pour démarrer.M. Biden fête ses 78 ans ce mois-ci. , et bien que l’on en sache beaucoup sur sa longue carrière politique – y compris son temps en tant que vice-président de Barack Obama – sa vie de famille est moins connue, en particulier sur les côtes britanniques.Le sénateur du Delaware a été marié deux fois et a engendré quatre les enfants. Il a tragiquement perdu sa première femme et sa première fille dans un accident de voiture. Il a perdu son fils aîné, Beau, des suites d’un cancer, alors qu’il était en fonction en 2010.Beau BidenAttorney General du Delaware Beau Biden en 2012 (Photo: Getty) Joseph Biden III était mieux connu sous son surnom, Beau. Il était le premier enfant de M. Biden avec sa première femme, Neilia Hunter, né en février 1969, il est devenu politicien, avocat et officier dans le corps du juge-avocat général de l’armée. Pour son service en Irak, il a reçu une médaille d’étoile de bronze. Il a ensuite occupé le poste de procureur général du Delaware.Beau a présenté son père après avoir été nommé vice-président à la Convention nationale démocrate de 2008.En mai 2010, il a été admis à l’hôpital avec une tumeur au cerveau. Il est décédé cinq ans plus tard, à l’âge de 46 ans. Chasseur BidenHunter Biden filme une vidéo en soutien à son père avant les élections de 2020 (Photo: Getty) Hunter Biden a été baptisé Robert, mais porte son deuxième prénom.Il est avocat et conseiller en investissement , et associé fondateur de Rosemont Seneca Partners, une société d’investissement et de conseil.Entre 2014 et 2019, il a siégé au conseil d’administration de Burisma Holdings, un important producteur ukrainien de gaz naturel, ce qui a fait de lui la cible d’un certain nombre de théories du complot de droite Il est sorti avec la veuve de Beau, Hallie, entre 2017 et 2019, avec le soutien de ses deux parents.Naomi BidenNaomi n’avait qu’un an lorsqu’elle a été tuée dans un accident de voiture en 1972, avec elle mère Neilia.Beau et Hunter ont tous deux été blessés dans l’accident.Ashley BidenJoe Biden avec sa fille Ashley en 2017 Photo: Getty) M. Biden a épousé sa deuxième femme, Jill, en 1977, cinq ans après la mort de Neilia.Ils ont un enfant ensemble, Ashley, qui est un travailleur social, ac tiviste, philanthrope et créatrice de mode, elle est l’ancienne directrice exécutive du Delaware Center for Justice, un groupe de défense à but non lucratif, et a également travaillé pour le ministère des Services pour les enfants, les jeunes et leurs familles de l’État. qui recueille des fonds pour des programmes communautaires axés sur l’élimination des inégalités de revenu aux États-Unis.

