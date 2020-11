Tout ce que vous devez savoir sur l’ISL – Football

Avec la mise en garde que si la force majeure est invoquée à mi-chemin, ou après 55 matchs, l’équipe en tête du classement sera déclarée vainqueur, la septième édition de la Super League indienne (ISL) débutera vendredi. Une continuation de cette clause stipule que les deux meilleures équipes de la ligue obtiendront ensuite des places en compétition asiatique en 2022.

Ce ne sont pas les seules premières dans la meilleure ligue de football indienne au moment d’une pandémie. ISL7 s’est élargi à 11 équipes, ce qui a entraîné une augmentation de 20 matchs par rapport aux 95 de la dernière session. La ligue comprendra également deux des plus anciens clubs d’Asie, Mohun Bagan et East Bengal.

La fusion de Mohun Bagan avec ATK en janvier a fusionné les champions de la I-League et de l’ISL la saison dernière. « L’idée est de garder à la fois la première position du football en Inde et si possible sur le continent », a déclaré jeudi l’entraîneur de l’ATK Mohun Bagan Antonio Lopez Habas. Avec deux titres pour l’ATK, l’Espagnol est l’entraîneur le plus titré de l’ISL.

Le Bengale oriental a rejoint tard après la naissance d’une nouvelle entité avec une entreprise de ciment. ISL a compris le pouvoir des fans de ces clubs lorsqu’une publicité a dû être supprimée parce que les partisans de Mohun Bagan ont pris d’assaut les médias sociaux en disant qu’elle était de mauvais goût.

« Covid football »

L’ISL6 s’est terminé à huis clos à Goa en mars dernier et c’est là que la nouvelle saison commencera sans spectateurs. « C’est ce que j’appelle le football Covid, les joueurs devront trouver leur propre motivation », a déclaré Habas. Tous les matchs dans trois stades – le premier match entre ATK Mohun Bagan et Kerala Blasters aura lieu au GMC Stadium de Bambolim avec des matchs également programmés au stade Jawaharlal Nehru à Fatorda et Tilak Maidan à Vasco – est une autre première causée par Covid-19.

Cela signifiait que les équipes faisaient la pré-saison à Goa après avoir terminé une quarantaine de quinze jours. Cela signifiait également que la ligue devait se procurer des lettres des ministères des Affaires intérieures et extérieures de l’union permettant l’entrée de joueurs et d’entraîneurs étrangers. Les lettres ont été envoyées à différentes ambassades indiennes pour simplifier les exigences en matière de visa avant que les préparatifs de voyage ne soient effectués par des bulles d’air.

Des bulles d’air, les joueurs sont entrés dans des bulles bio-sécurisées où les équipes peuvent devoir rester pendant six mois. «C’est très difficile pour le staff technique et les joueurs car il est nécessaire d’avoir des contacts avec la famille et les amis», a déclaré Habas, 63 ans et un grand-père. Un autre officiel de l’équipe a cependant déclaré: «Cette question ne sera pertinente que vers décembre-janvier. Désormais, tout le monde dans notre équipe est impatient de jouer, impatient de s’entraîner car ils n’ont fait ni l’un ni l’autre pendant la majeure partie de l’année. Le fonctionnaire a demandé l’anonymat car il n’est pas autorisé à parler aux médias.

Comme dans IPL, la compétition T20 qui s’est terminée aux Émirats arabes unis plus tôt ce mois-ci, des salles d’équipe ont également été créées pour donner aux joueurs du temps d’arrêt.

ISL7 a créé une bulle à quatre niveaux avec les joueurs, les entraîneurs, le personnel des équipes et des hôtels et les chauffeurs d’entraîneurs de niveau 1. Le personnel d’ISL est de niveau 2; le personnel des opérations des équipes et les fournisseurs des niveaux 3 et 4. Les niveaux ne se chevauchent pas et ceux du premier niveau sont testés pour Covid-19 «tous les deux à trois jours», a déclaré le responsable de l’équipe.

Comme en IPL, où deux joueurs de cricket des Super Kings de Chennai ont été testés positifs lors de l’entraînement de pré-saison, deux joueurs du NorthEast United FC (NEUFC) avaient Covid-19 même s’ils étaient asymptomatiques. Les joueurs ont été transférés dans un autre hôtel et NEUFC a repris l’entraînement jeudi après que tous les autres, y compris le personnel, aient renvoyé des tests négatifs.

Même si le démarrage a été retardé d’un mois en raison du nouveau coronavirus, les équipes ont eu environ trois semaines de pré-saison. « Ce n’est pas idéal, mais c’est ce que c’est », a déclaré Robbie Fowler, la légende de Liverpool qui est l’entraîneur du SC East Bengal, dans une interview.

« Après une si courte période d’entraînement, il y a la possibilité que les joueurs se blessent facilement », a déclaré Habas qui manquera Jobby Justin après que l’attaquant indien a été exclu de la saison en raison d’une blessure aux ligaments le mois dernier. «Il est très important d’avoir une bonne équipe dans cette situation car nous devrons faire plus de rotation cette saison.»

Une poussée de migration de l’A-League australienne vers l’ISL est une autre première. À l’exception du Chennaiyin FC, chaque équipe compte au moins un joueur de la A-League.

«C’est parce que la ligue va bien et qu’ils apprécient leurs chances… Peut-être que ce n’était pas la première option, mais… quel que soit leur pays d’origine, cela profitera à l’ISL», a déclaré Fowler.

Les désaccords entre A-League et Fox Sports sur l’accord de diffusion ont conduit à des réductions de salaire et de nombreux joueurs ont par la suite opté pour un passage en Inde. L’ISL obligeant à enregistrer un joueur asiatique a également contribué à la signature d’équipes australiennes.

Churn des entraîneurs

Parmi les choses qui sont restées les mêmes, les équipes changent d’entraîneur. À l’exception de Habas et de Carles Cuadrat du Bengaluru FC, aucun entraîneur n’a été retenu. «C’est très difficile pour un autre entraîneur qui ne s’est pas entraîné à l’ISL plus tôt», a déclaré Habas.

Sept des 11 entraîneurs viennent d’Espagne et il y a 23 footballeurs espagnols – la plupart de tous les pays étrangers – dans cette édition suivis de 10 Australiens.

Les équipes qui ne satisfont pas aux exigences de licence asiatiques et indiennes sont également des phénomènes pré-Covid. Cinq clubs de l’ISL – Odisha FC, NEUFC, Kerala Blasters, Hyderabad FC et SC East Bengal – ont échoué cette fois et devront jouer après avoir demandé des exemptions. Les Kerala Blasters, dont l’entraîneur Kibu Vicuna a barré Mohun Bagan au titre de la I-League 2019-2020, ont échoué au test pendant trois saisons; Hyderabad et Odisha pour deux.

Le partenariat du FC Goa avec le RB Leipzig a poursuivi la tendance des clubs européens à s’associer à l’ISL. Le Bengaluru FC-Rangers, l’Atletico Madrid-Jamshedpur FC et le HFC-Borussia Dortmund ont également des accords de partage des connaissances. L’année dernière, City Football Group, qui possède également Manchester City, a acheté une participation majoritaire dans le Mumbai City FC.

En l’absence de match en 2020, l’entraîneur indien Igor Stimac regardera comment Sandesh Jhingan et Jeje Lalpekhlua font face au football de compétition. Des blessures ont empêché Lalpelkhlua depuis avril 2019 et Jhingan d’octobre de l’année dernière.

«Mon objectif est maintenant d’essayer de faire de Jeje un meilleur joueur. Si je peux faire de lui un meilleur joueur, c’est bénéfique pour l’équipe nationale indienne », a déclaré Fowler après que Lalpekhlua a rejoint le SC East Bengal.

«Je pense que Sandesh a la même chance que les autres joueurs. Il a été blessé presque aussi longtemps qu’ils n’ont pas joué à cause de Covid », a déclaré Habas à propos de sa signature.

Partager : Tweet