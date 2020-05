Tout ce que vous devez savoir sur l’adhésion au golf et les green fees aux Emirats Arabes Unis

Avec les récentes restrictions levées aux EAU au milieu de la pandémie de Covid-19, les gens sont ravis de pouvoir à nouveau marcher à l’extérieur.

L’été est une période que de nombreux résidents des Émirats redoutent alors que le temps chaud atteint son apogée. Cependant, c’est aussi la période de l’année où les gens peuvent profiter de certaines offres d’adhésion de qualité dans leur club de golf local.

Bien que les offres d’abonnement d’été abordables puissent occuper une place centrale, il existe de nombreuses autres offres si les gens souhaitent souscrire à un abonnement annuel ou simplement payer au fur et à mesure.

Voici tout ce que vous devez savoir pour rejoindre un club.

Je veux rejoindre un club de golf, quelle est la meilleure façon de commencer?

Comparer les prix. Il existe de nombreuses options en matière de clubs de golf aux EAU, sans aucune pénurie. À Dubaï, il peut être coûteux, avec Dubai Creek (24 000 AED) et Dubai Hills (27 000 AED) considérés comme parmi les frais d’adhésion les moins chers. Au sommet de l’échelle, une adhésion de 12 mois à l’Emirates Golf Club, domicile du Dubai Desert Classic, pourrait faire reculer un jeune professionnel d’environ 54 000 AED par an. À Abu Dhabi, l’adhésion au Yas Links Golf Club, au Abu Dhabi Golf Club et au Saadiyat Beach Club coûte entre 30 et 35 000 AED par an, les adhésions en milieu de semaine diminuant un peu moins de 20 000 AED par an. La plupart des clubs incluent des abonnements en milieu de semaine, qui sont beaucoup plus abordables, coûtant jusqu’à 12 000 AED de moins. Si c’est la valeur que vous recherchez, consultez Track Meydan, JA The Resort, Arabian Ranches et Sharjah, qui offrent tous des prix moins chers sur de magnifiques parcours. La clé est de sonner et de voir ce que les clubs proposent et de trouver quelque chose qui correspond à votre budget.

Dois-je payer des frais d’adhésion?

Les frais d’adhésion ont été temporairement supprimés, jusqu’au 30 juin, à Emirates Golf Club, Jumeirah Golf Estates, Al Zorah et Dubai Creek pour n’en nommer que quelques-uns. Les frais d’adhésion dans certains clubs des Émirats arabes unis dépassent 10 000 AED, en plus des frais d’adhésion globaux. De même, le taux pourrait diminuer au cours des prochains mois pour inciter davantage de personnes à se joindre à nous.

Comment puis-je obtenir un handicap aux EAU?

L’Emirates Golf Federation a adopté le système de handicap USGA. Le but d’un handicap pour permettre aux joueurs de moindre capacité de jouer contre des joueurs de meilleure capacité. Pour acquérir un handicap, il n’est pas nécessaire d’être membre d’un club. Il vous suffit de jouer cinq tours de 18 trous, généralement avec un membre, et de remplir une carte après chaque tour. Les jeux doivent être enregistrés et les clubs respectifs peuvent vous aider. Toutes les informations sont disponibles sur l’application EGP. Votre handicap est automatiquement recalculé du jour au lendemain. L’indice de handicap maximum est de 28 pour les hommes et 36 pour les femmes.

Et si je veux juste jouer avec désinvolture chaque semaine? Quelle est la meilleure façon de le faire et quel est le meilleur moment?

Si vous êtes intéressé à jouer un tour, alors Troon, Golfscape et Golf Central sont des sites Web qui affichent des tarifs de green fee et des heures de départ disponibles pour divers parcours aux Emirats Arabes Unis. Les jours de semaine sont moins chers que les week-ends, cependant si vous magasinez sur les différents sites, il est possible de réserver une partie à un cours de qualité pour pas cher certains week-ends. Un green-fee standard le week-end pourrait vous coûter entre 375 et 600 AED selon le parcours, tandis qu’une ronde en milieu de semaine pourrait être inférieure à 300 AED à The Track et Arabian Ranches. Dans la majorité des clubs, les heures de départ du week-end seront occupées par les membres. Cela permet aux gens de jouer autant qu’ils le souhaitent sans avoir à débourser une cotisation.

Quelles sont les meilleures options pour les juniors?

La plupart des clubs ont une section junior avec d’excellents tarifs. Et de plus en plus de lieux semblent proposer de nouvelles initiatives pour les juniors et s’éloigner des jours où il y avait peu ou pas de temps de cours alloué aux jeunes. Évidemment, selon l’endroit où l’on vit, les abonnements à The Track et JA The Resort sont moins chers, mais Emirates Golf Club possède la meilleure section junior. L’essentiel est qu’ils puissent jouer avec des amis et profiter de leur golf.

