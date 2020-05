Tout ce que vous devez savoir sur la Journée mondiale des tortues 2020

– Publicité –



Journée mondiale des tortues 2020: La Journée mondiale des tortues a été fondée par American Tortoise Rescue et a été célébrée pour la première fois en 2000. Le fondateur de l’American Tortoise Rescue (ATR) est Susan Tellem et Marshall Thompson (une équipe de mari et femme).

Journée mondiale des tortues 2020 cette année

La Journée mondiale des tortues est célébrée le 23 mai. Cette journée est largement connue pour sensibiliser les gens aux tortues et tortues et à leurs habitats. Ce 12 mois marque le 20e anniversaire de la Journée mondiale des tortues.

Chaque année depuis 2000, American Tortoise Rescue (ATR), un groupe à but non lucratif créé en 1990, parraine les célébrations de la Journée mondiale de la tortue.

American Tortoise Rescue est une organisation à but non lucratif qui se consacre à la réhabilitation et au sauvetage de toutes les différentes espèces de tortues et de tortues. L’organisation travaille également à protéger l’environnement où vivent ces espèces de reptiles.

La journée mondiale des tortues est un événement international célébré dans le monde entier de différentes manières. Les gens organisent divers événements et activités pour célébrer cette journée pour la préservation des tortues pour les générations futures. La sensibilisation à l’école est également une activité importante pour sensibiliser les jeunes aux risques liés à la survie de ces espèces de la famille des reptiles.

Journée mondiale des tortues 2020 chaque détail

Le thème de la journée mondiale des tortues 2020 se concentrera sur l’attention et le renforcement du respect et des connaissances sur les tortues et les tortues. De plus, motiver les humains à venir les aider à survivre.

Cet événement international sera célébré dans le monde entier de diverses manières. Les gens s’habilleront en vert pour soutenir la journée mondiale des tortues. De multiples événements seront organisés. De nombreuses connaissances seront partagées sur l’importance des tortues pour l’écosystème marin et pour l’environnement tout entier. Parallèlement à cela, différentes idées seront partagées sur la conservation de cette créature marine couverte de coquillages.

