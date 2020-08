Tout ce que vous devez savoir sur Fast And Furious 9

– – – La franchise Fast and Furious a vu sa popularité baisser au cours des dernières années. Malgré cela, il a une base de fans solide et ferme dans l’attente de Fast and Furious 9. Eh bien, les amoureux ont quelque chose à attendre depuis la fin de la production du film, le rapprochant de la date de sortie. Le réalisateur du film Justin Lin a annoncé l’achèvement du tournage du film via Twitter. Il a remercié son équipage de Londres, d’Édimbourg en Thaïlande et de Los Angeles. Lin a également déclaré que la tranche était le film le plus ambitieux de cette franchise. C’est un Wrap officiel # F9! C’est de loin le film le plus ambitieux de la série et je suis éternellement reconnaissant à notre incroyable équipe de Londres, Édimbourg, Tbilissi (Géorgie), Phuket et Krabi (Thaïlande) et Los Angeles. pic.twitter.com/ggFGxwHuz7 – Justin Lin (@justinlin) 11 novembre 2019 Justin Lin a été directeur pour le prochain. Il a ensuite été démontré qu’il dirigeait à la fois la neuvième et les tranches. Lin a également été vu portant un haut qui disait #JusticeforHan tout au long de la production du film. Au départ de Han avait eu droit à la franchise. Au fil des années, les fans ont exprimé leur mécontentement. Lin a demandé aux fans d’être patients tout en ne donnant aucun détail. Outre Vin Diesel, Michelle Rodriguez Ludacris, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster reprendra son personnage du film. Elle a été vue pour la dernière fois en 2015 7. Helen Mirren et Charlize Theron reprennent également leurs rôles du film. Fast and Furious 9 verra également l’introduction de John Cena, Michael Rooker, Finn Cole, Ozuna et Cardi B dans la franchise. Son lancement est prévu le 22 mai 2020. – – –

Partager : Tweet