Tout ce que vous devez savoir sur: A Discovery of Witches Saison 2

– – –

A Discovery of Witches Season 2 est une série basée sur la trilogie All Souls de Deborah Harkness est une émission de télévision britannique. Le producteur et réalisateur de la série sont Bad Wolf et Sky Productions et met en vedette Teresa Palmer, Matthew Goode, Edward Bluemel, Louise Brealey, Malin Buska, Aiysha Hart, Owen Teale, Alex Kingston et Valarie Pettiford.

L’intrigue de la saison à venir

Le spectacle est une adaptation de la trilogie de Harkness, vous devriez lire plus loin pour savoir ce qui pourrait arriver. Londres élisabéthaine dans la saison à venir serait vue en train d’enseigner et Diana de restreindre son pouvoir de trouver les traces d’Ashmole. En outre, beaucoup de voyages peuvent être observés car plusieurs choses se débloquent. De plus, il serait intéressant de voir la saison se déchaîner.

Acteurs et personnages de A Discovery of Witches Saison 2

– – –

Teresa Palmer reprend le rôle d’une sorcière et d’une historienne, Diana Bishop. Mathew Goode reprend le rôle de Matthew Clairmont, le vampire.

Autres acteurs: –

Daniel Ezra, Alex Kingston et Valarie Pettiford. Edward Bluemel (Ysabeau de Clermont), Malin Buska (Satu Järvinen), Owen Teale (Peter Knox) ​​et Lindsey Duncan (Marcus Whitmore).

Il y a une chance de voir Michael Jibson dans la prochaine saison 2.

La bande-annonce de la prochaine saison

La bande-annonce de A Discovery of the Witches 2 n’est pas encore sortie.

Le public doit donc attendre la bande-annonce de la saison. Qui pourrait sortir tôt ou tard.

Date de sortie de la saison à venir

La saison précédente est sortie en septembre 2018. La série a été très appréciée des téléspectateurs.

En outre, il a été initialement décidé de lancer la prochaine saison en 2020. Mais en raison de la situation actuelle d’une pandémie, la série a connu de nombreux obstacles.

Les téléspectateurs doivent donc attendre une annonce officielle.

Restez à l’écoute avec nous pour obtenir les dernières mises à jour. Certes, cela vaudra toute votre attente.

– – –