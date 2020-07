Tout ce que nous savons sur le prochain film d’amour – .

in

Après la sortie d’une bande-annonce pour Rang De, de nombreux fans se demandent quelle sera la date de sortie du prochain film romantique.

Hier, le 26 juillet, les producteurs du prochain film d’amour Rang De ont publié la bande-annonce officielle en hommage à l’engagement de l’acteur principal Nithiin.

Cependant, de nombreux fans se demandent quand le film sera officiellement présenté, de quoi il s’agit et qui a été choisi.

Au moment de la rédaction de cet article, Rang De devrait sortir le jeudi 14 janvier 2021.

La bande-annonce du film sorti en hommage aux fiançailles de Nithin indiquait que le film serait «espérons» en première pour Sankranthi 2021.

Alors qu’un festival dédié à la divinité du soleil est une première fenêtre appropriée pour un film romantique comme Rang De, on craint toujours que cela puisse être repoussé en raison de la pandémie de coronavirus. Ce serait dommage si nous ne pouvions pas aller au théâtre pour regarder Rang De, mais la santé et la sécurité des fans sont plus importantes qu’une première en plateau.

Sankranthi est encore très loin, mais s’il y avait, malheureusement, un retard à la date de sortie, alors nous pourrions voir la date de sortie être repoussée jusqu’à ce qu’elle soit sûre, plutôt que de passer à une première de service de streaming.

Comme toujours, nous vous tiendrons au courant de l’avenir de Rang De et de la date de sortie officielle du film si quelque chose change.

De quoi parle le film?

Rang De racontera l’histoire d’une romance florissante entre un homme appelé Shivudu et une belle jeune fille, mais tout en «essayant de la courtiser, il découvre le passé conflictuel de sa famille et son véritable héritage».

Malheureusement, les détails sur l’intrigue de Rang De après ce synopsis initial restent rares, mais c’est encore extrêmement tôt dans la campagne de marketing des films.

Bien que, pour être honnête, beaucoup d’entre nous tombent malades avec la récente explosion de spoilers pour les films à venir sur les réseaux sociaux.

Qui est dans le film?

Le casting complet n’a pas été officiellement annoncé pour Rang De, mais nous connaissons la plupart des acteurs qui figureront dans le film.

Nithiin comme Arju

Keerthy Suresh comme Anu

Puis Kumar

Naresh Vijaya Krishna

Nandini, également connu sous le nom de Kausalya

Satyam Rajesh

Suhas

Rohini

Brahmaji

Abhinav gomatam

Vennela Kishore

Vineeth Radhakrishnan

Nous vous apporterons des mises à jour sur le prochain film Rang De dès que plus d’informations seront officiellement annoncées.

