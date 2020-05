Tout arrive sur Amazon Prime Video en juin

Amazon Prime Video ajoutera un tas ou des hits récents et quelques classiques au service de streaming en juin. Tout au long du mois, des films et des saisons télévisées seront présentés. Les classiques venant au service comprendront Dirty Dancing et Le naturel, tandis que les récents succès des dernières années comme Où les choses sauvages sont, Les adultes, Comment entraîner son dragon, et Mission Impossible – Protocole fantôme offrira des divertissements pour tous les âges. Des films plus récents comme le Un jeu d’enfant remake, l’excellent Couteaux sortiset l’évasion de l’été dernier Crawl sera également ajouté à Amazon Prime Video.

Côté télé, chaque saison de La vie en morceaux et la première partie de la deuxième saison de leur série originale Pete le chat fera ses débuts. Un bon mélange de trucs pour être sûr d’accueillir l’été. Vous pouvez consulter la liste complète de ce qui frappe le service de streaming ci-dessous, à la fois côté cinéma et côté télévision.

1 juin Amazon Prime Video Adds

Films

Dirty Dancing (1987)

Dirty Dancing: Havana Nights (2004)

Fair Game (2010)

Frankenstein et le monstre de l’enfer (1974)

Futureworld (1976)

Grown Ups (2010)

Comment dresser votre dragon (2010)

Incident au Loch Ness (2004)

Joyride (1996)

Épingle (1996)

Nate et Hayes (1983)

Sex Drive (2008)

Shrek Forever After (2010)

Le Cookout (2004)

Le naturel (1984)

Commerce (2007)

Wristcutters: A Love Story (2007)

Tu ne plaisantes pas avec le Zohan (2008)

3 juin

Films

Preneurs (2010)

5 juin

Séries

Gina Brillon: The Floor Is Lava (2020) – Spécial Amazon Original

7 juin

Films

Équilibre (2002)

12 Juin

Films

Jeu d’enfant (2019)

Knives Out (2019)

15 juin

Films

Les États-Unis contre John Lennon (2006)

18 juin

Films

Ramper (2019)

19 juin

Films

* 7500 (2019) – Film original d’Amazon

le 21 juin

Séries

La vie en morceaux: saisons 1-4

26 juin

Séries

* Pete the Cat: Saison 2, Partie 1 – Amazon Original series

27 juin

Films

Guns Akimbo (2020)

30 juin

Films

Mission: Impossible – Ghost Protocol (2011)

Un pour l’argent (2012)

Spy Kids (2001)

Spy Kids 3: Game Over (2003)

Loi sur la potence II (2019)

Où sont les choses sauvages (2009)

