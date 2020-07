Tout à coup, votre ancien iPhone vaut moins lorsque vous l’échangez contre un nouveau

Si tout se passe bien, dans environ neuf semaines, ceux qui possèdent un appareil Apple iPhone 11 se rendront soudain compte qu’ils ne possèdent plus l’un des derniers modèles d’iPhone. Pour beaucoup, la vie continuera comme avant; d’autres recevront des messages de leur cerveau toutes les 30 minutes qui disent « Must-Upgrade-To-iPhone 12. » Et plus il se rapproche de la date de sortie des iPhones 5G 2020, plus le message devient urgent pour ce dernier groupe jusqu’à ce qu’ils puissent y penser.

Avant même que nous connaissions les détails, les rendus, les fuites et Ming-Chi Kuo nous ont donné les grandes lignes sur les changements à attendre. Il devrait y avoir quatre modèles, tous avec un panneau OLED; alors que les quatre prendront en charge la 5G, toutes les 5G pourraient ne pas être prises en charge par les quatre. Les unités « Pro » fonctionneraient à la fois avec des signaux 5G inférieurs à 6 Hz plus lents et avec un spectre mmWave 5G plus rapide, tandis que les modèles standard ne seront compatibles qu’avec les premiers. Tous les quatre seront alimentés par le 5 nm Jeu de puces Apple A14 Bionic qui a 15 milliards de transistors emballés à l’intérieur de chaque composant. L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Plus de 5,4 pouces porteront 4 Go de mémoire, les unités premium auront 6 Go de RAM. Et tous les quatre présenteront des côtés plats similaires au design utilisé sur la ligne iPhone 4. Alors que les capacités de la batterie pourraient montrer un autre grand bond, une partie de celle-ci sera utilisée pour la connectivité 5G.

Si vous envisagez d’échanger un ancien iPhone pour compenser une partie du coût d’achat d’un modèle d’iPhone 12, MacRumors a repéré des données déconcertantes. Apple a réduit la valeur d’échange maximale de 50 $ pour ses téléphones vieillissants. Gardez à l’esprit qu’en ce moment, ces valeurs d’échange s’appliquent à l’achat d’un combiné de la série iPhone 11. Si Apple conserve ces valeurs pour les échanges vers l’achat d’un Modèle iPhone 12, la baisse de valeur va vraiment nuire aux consommateurs et pas uniquement à cause des retombées financières de la pandémie. Étant donné qu’Apple prévoit de publier les iPhones 2020 sans chargeur ni EarPods dans la boîte, 50 $ iraient un long chemin vers les 59 $ (avant taxes) nécessaires pour remplacer la paire. Mais Apple a soi-disant prévu une boîte exquise donc tout va bien, non? Pas vraiment. La plupart des consommateurs préfèrent ne pas se donner la peine d’acheter les accessoires manquants. Et si vous passez d’Android à iOS cette année, vous n’aurez probablement pas d’autre choix que d’acheter la brique de charge de 20 W. Hé Tim, ce n’est pas exactement la façon d’accueillir quelqu’un qui laisse tomber son rival pour rejoindre l’écosystème Apple. Surtout quand les liquidités peuvent être un peu serrées après six mois d’absence du travail à cause de COVID-19.

Revenons maintenant aux valeurs de reprise réduites:

Vous êtes obligé d’obtenir plus d’argent pour votre iPhone si vous le vendez en privé, mais cela va prendre plus de temps et d’efforts. Vous avez encore un peu de temps pour voir si vous pouvez trouver un acheteur sur eBay ou Craig’s List, mais soyez intelligent à ce sujet. Ne risquez pas d’être infecté en engageant des négociations en face à face; utilisez plutôt FaceTime ou Duo. Des sites tiers comme Gazelle achèteront votre ancien iPhone, mais si les fonds vont à l’achat d’un nouvel iPhone 2020, vous voudrez peut-être contourner cette route. C’est parce que vous payez un prix pour la facilité d’utilisation d’une entreprise tierce. Par exemple, un 64 Go déverrouillé iPhone XS Max en bon état sans rayures coûtera 242 $ sur Gazelle. Apple, même avec la réduction de 50 $, vous donnera toujours 450 $ pour l’achat d’un nouvel appareil iOS. N’oubliez pas que ces valeurs sont susceptibles de changer avant la mise en vente des unités iPhone 2020.