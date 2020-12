Tous les téléphones et marques Snapdragon 888 confirmés à ce jour

Le Snapdragon 888 est désormais officiel et offre un grand pas en avant dans les capacités graphiques, la photographie, l’apprentissage automatique, etc.

Le nouveau processeur de Qualcomm devrait alimenter une multitude de smartphones haut de gamme d’une tonne de fabricants à travers le monde. Mais quelles marques ont confirmé leur participation et leurs téléphones? Nous vous avons couvert avec notre récapitulatif.

Asus

Asus n’est pas étranger au silicium Snapdragon haut de gamme, utilisant les processeurs de la série Snapdragon 800 dans sa gamme de téléphones ROG et Zenfone. Il est maintenant confirmé qu’il utilisera également le Snapdragon 888.

Plus précisément, le GM mobile Brian Chen a noté dans une vidéo officielle que son prochain téléphone ROG utiliserait le tout nouveau chipset. Si Asus utilise le silicium tel quel, cela marquerait la première fois depuis le téléphone ROG d’origine qu’ils n’utilisent pas de chipset Plus. Bien que le téléphone d’origine utilise en fait un SoC Snapdragon 845 à vitesse variable.

Requin noir

La marque Black Shark axée sur le jeu a livré deux téléphones de jeu plutôt intrigants dans le Black Shark 3 et le Black Shark 3 Pro plus tôt cette année. Mais cela ne s’arrête pas là évidemment.

La société affiliée à Xiaomi a confirmé que «le premier lot» d’appareils Black Shark alimentés par le Snapdragon 888 arrivera au premier trimestre 2021. Vous voudrez peut-être garder un œil sur ces téléphones et le téléphone ROG susmentionné si vous voulez le meilleur expérience de jeu.

LG

Le fabricant coréen utilise le silicium phare Snapdragon depuis des années maintenant, et il a également annoncé qu’il adoptera le nouveau processeur en 2021. Contrairement à 2020, cependant, il semble que LG envisage d’utiliser le Snapdragon 888 pour plus d’un téléphone.

«Bientôt, nous pourrons en partager davantage sur les appareils LG 2021 qui tirent parti de cette nouvelle plate-forme mobile Snapdragon 888», a déclaré Matthew Crowley, cadre de LG. Nous supposons que le LG V70 sera l’un de ces appareils, mais qu’en est-il du téléphone enroulable de LG ou du successeur du Velvet? Nous devrons simplement attendre et voir.

Motorola

L’une des annonces les plus intéressantes est venue de Motorola, qui a confirmé que le Snapdragon 888 arrivera sur ses appareils l’année prochaine. Ce n’était pas la partie intéressante cependant, car l’entreprise avait des nouvelles notables pour la famille Moto G en 2021.

«2021 marquera la 10e génération de Moto G, et rien ne nous rendrait plus fiers que d’apporter des expériences de la série 800 à cette famille», a déclaré Sergio Bunac, chef de la téléphonie mobile de Motorola, dans une vidéo. Le communiqué de presse envoyé par la suite à Autorité Android note également que «la plate-forme mobile 800 avancée de Qualcomm» arrive dans la série Moto G.

Nous avons demandé aux représentants de Motorola de clarifier exactement ce que cela signifie, car le libellé suggère que nous ne verrons peut-être pas le Snapdragon 888 à l’intérieur de la série Moto G. Cela pourrait signifier qu’un appareil Moto G alimenté par Snapdragon 855 ou Snapdragon 865 est en cours de préparation.

Nubie

La marque Nubia affiliée à ZTE a livré des téléphones comme la série de jeux Red Magic ces dernières années, offrant généralement une expérience puissante sans se ruiner. Alors, à quoi devons-nous nous attendre l’année prochaine?

«Notre dernier produit sera également équipé de ce nouveau produit phare Qualcomm Snapdragon (processeur) et sera disponible au premier trimestre 2021», a noté un cadre dans un clip vidéo.

OnePlus

OnePlus a révélé dans une vidéo sur le site Web de Qualcomm qu’il lancerait un téléphone phare Snapdragon 888 au premier semestre 2021.

«Nous pensons que l’innovation technologique de cette plate-forme phare dans la 5G, les jeux, la caméra et d’autres aspects contribuera au lancement du produit phare haut de gamme par OnePlus au premier semestre de l’année prochaine», a déclaré un dirigeant. en disant.

Il s’agira vraisemblablement de la série OnePlus 9, car la marque lance toujours un nouveau modèle numéroté au premier semestre, suivi d’une variante T au second semestre.

Oppo

La marque BBK Oppo a également confirmé que son produit phare de la série Find X3 offrirait le Snapdragon 888. En fait, il a ajouté que le nouveau téléphone serait lancé au premier trimestre 2021.

Ce n’est pas la seule nouvelle de Find X3 que nous ayons eu ces dernières semaines, car Oppo a également noté que le nouveau téléphone offrirait une prise en charge complète des couleurs 10 bits. De la capture d’image à l’affichage et à l’édition, vous obtiendrez des couleurs plus précises et éclatantes sur papier.

Vrai moi

La marque économique Realme n’est pas étrangère aux produits phares de Snapdragon, après avoir lancé récemment le Realme X2 Pro et le Realme X50 Pro. Cela ne s’arrête pas là, car la firme a taquiné la Realme Race comme son produit phare Snapdragon 888.

L’OEM a même montré une image du téléphone, révélant un appareil élégant avec une configuration de caméra arrière quad de style Oreo. Malheureusement, la marque n’a révélé aucun détail de sortie.

Vivre

La marque BBK Vivo a également révélé qu’elle lancerait «bientôt» des téléphones utilisant le chipset Snapdragon 888. Il n’a pas donné plus de détails, mais faisait allusion aux partenariats passés avec Qualcomm pour la série X, la série Nex, la série S, la gamme Iqoo, etc.

Pour ce que ça vaut, la série Iqoo 5, Iqoo Neo 3, Vivo Nex 3S et X50 Pro Plus comportaient tous du silicium Snapdragon 865 en 2020. Nous pouvons donc probablement nous attendre à une situation similaire l’année prochaine.

Xiaomi

La marque axée sur la valeur n’est pas étrangère au silicium phare de Qualcomm, et il a également annoncé que le prochain téléphone Xiaomi Mi 11 offrira le Snapdragon 888 en 2021.

Les dirigeants de Xiaomi ont également publié une bannière sur Weibo, affirmant que le Snapdragon 888 fera ses débuts sur le Mi 11. La société a ensuite confirmé à Autorité Android que le Mi 11 sera en effet le premier téléphone Snapdragon 888, mais on ne sait pas s’il sera le premier sur le marché ou le premier à être lancé.

Redmi GM Lu Weibing a ajouté sur Weibo que Redmi proposerait également le nouveau processeur, donc ceux qui espèrent un successeur de Poco F2 Pro / Redmi K30 Pro pourraient avoir de la chance.

Qui d’autre?

Qualcomm a également affiché un graphique lors de son événement, révélant toutes les marques confirmées qui utiliseront le Snapdragon 888 l’année prochaine. Les marques qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus mais qui apparaissent dans ce graphique incluent Meizu, Sharp et ZTE.

Il convient également de noter que les principaux acteurs tels que Google, Samsung et Sony n’apparaissent pas ici non plus. Cependant, nous ne lirions pas trop loin, car Google, Realme et Sony manquaient dans la liste du graphique de l’année dernière. Et nous savons que Realme et Sony ont quand même sorti des téléphones Snapdragon 865.

