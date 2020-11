Tous les skins d’Halloween pour Fortnitemares 2020

in

Image via Epic Games

Fortnitemares, Fortnite événement annuel d’Halloween, est de retour et il a l’air mieux que jamais.

L’événement, qui a été mis en ligne le mercredi 21 octobre, fait suite à la vengeance de Midas – introduisant de nouveaux défis à surmonter, des hommes de main à vaincre et des récompenses spéciales à obtenir.

Mais comme tout bon Fortnite événement, des articles cosmétiques et des skins seront disponibles à l’achat. Les mineurs de données HYPEX et Lucas7yoshi ont creusé et trouvé tous les skins à venir à Fortnitemares 2020.

Voici la liste complète des cosmétiques.

Skins

Variantes

Par défaut

Nouveaux skins et cosmétiques ajoutés au patch 14.40

Image via Lucas7yoshi

