Tous les Noirs éligibles à la ligne de vie gouvernementale COVID-19

L’industrie du sport mutilé de la Nouvelle-Zélande recevra une bouée de sauvetage financière importante du gouvernement pour l’aider à se remettre de la pandémie de coronavirus.

Du sport communautaire aux All Blacks, le secteur des sports de Kiwi sera admissible à accéder à l’ensemble de quatre ans de 265 millions de dollars NZ (245 millions de dollars australiens) dévoilé dimanche par le ministre des Sports Grant Robertson.

Un fonds initial de 83 millions de dollars fournira un soutien à court terme aux organisations dans le but de sauver des emplois et de les maintenir à flot.

Aucun sport n’a été à l’abri des contraintes financières causées par l’entraînement et l’arrêt du jeu sous un verrouillage strict, y compris au Rugby de Nouvelle-Zélande.

Jordie Barrett, Scott Barrett, Beauden Barrett (Getty)

Le plus grand organisme sportif du pays est en train de licencier environ la moitié de ses 180 employés à plein temps tandis que les joueurs professionnels ont accepté des réductions de salaire.

La semaine dernière, le club des Warriors NRL a déclaré au parlement que son équipe féminine et son programme de développement junior étaient prêts à disparaître s’ils ne pouvaient pas obtenir de soutien financier.

Robertson a déclaré que le secteur des sports et loisirs a contribué environ 5 milliards de dollars par an au PIB de la Nouvelle-Zélande et emploie plus de 50 000 personnes.

Sport Nouvelle-Zélande et Sport de haute performance Nouvelle-Zélande travailleraient avec tous les organismes sportifs pour veiller à ce que le nouveau financement soit alloué « de manière juste et appropriée dans l’ensemble du système ».

Les joueurs de Warriors forment un cercle après le premier match de la LNR entre Newcastle Knights (AAP)

Robertson a mentionné spécifiquement le sport féminin comme cible de financement, ainsi que les personnes handicapées et les groupes socio-économiques défavorisés.

« Nous voulons que les Néo-Zélandais puissent reprendre le sport, les loisirs et le jeu dès que possible », a déclaré Robertson.

« Le sport joue un rôle important dans le rapprochement de nos communautés. Notre succès sur la scène mondiale est également source d’inspiration et de fierté pour notre pays. »

©AAP2020