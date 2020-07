Tous les jeux PS Plus gratuits en 2020

Eh bien, juin est nul … EA a annoncé qu’ils ne continueraient pas de soutenir Battlefront 2, ce qui ne serait que d’ici et de COD WWII … Eh bien, ils ont publié le dernier de leur contenu pour le jeu il y a quelques jours. Et avec le succès de Warzones, il est probable que la Seconde Guerre mondiale sera bientôt abandonnée, si elle n’est pas prête. Alors Sony libère gratuitement des chevaux morts ou mourants avec leur abonnement et l’affiche? Regardez, ils sont probablement amusants dans une certaine mesure, cool. Cependant, ce sont des jeux axés sur plusieurs joueurs sans avenir et une communauté mourante à ce stade. Il me semble que ce soit une décision commerciale. Plutôt que de mettre un peu d’argent dans la mise en commun d’un plus grand nombre de personnes à leurs côtés avec un jeu avec une communauté vivante ou une histoire à suivre à loisir, ils jettent depuis longtemps des os. Pas vraiment séduisant. Mais bon, ce sont eux avec l’entreprise de plusieurs milliards de dollars, ils doivent donc faire quelque chose de bien et je ne suis pas non plus analyste financier, alors c’était peut-être leur meilleure décision. Me semble juste faible.