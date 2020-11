Tous les huit films Rocky classés du pire au meilleur – / Film

Oubliez Marvel et oubliez le Rapide et furieux. La plus grande série de longue date de tous les temps appartient à Sylvester Stallone Rocheux des films. Depuis 1976, les téléspectateurs ont suivi à la fois Stallone et l’étalon italien à travers des hauts et des bas qui ne peuvent venir que de plus de 40 ans de vie et d’expérience. Rocheux C’est aussi une histoire d’opportunités uniquement américaine associée à la détermination requise pour devenir un champion dans quelque chose. Vous avez beaucoup d’options en ce qui concerne Thanksgiving binging, mais gardez à l’esprit que presque tout le monde aime un bon Rocheux film. Si vous ne pouvez en regarder que quelques-uns, voici comment ils se classent. Même le pire de ces huit films est vraiment spécial.

8. Rocky IV

Oui, je rends tout le monde fou dès le départ. Mais écoutez-moi sur celui-ci. Rocky IV est un morceau formidable de divertissement des années 80. Vous l’allumez et le tout s’envole. Avant que vous le sachiez, Rocky a vaincu le communisme et s’est vengé de la mort de son bon ami Apollo Creed. C’est une explosion.

Le problème est que Rocky dans ce film ne ressemble pas beaucoup au Rocky Balboa que nous avons appris à aimer. Ce n’est pas du tout un personnage. En fait, personne, à l’exception de l’immuable Apollo, n’a la moindre chance de travailler ici. Il y a un peu où Rocky parle à l’entraîneur d’Apollo Duke (autant un pilier de la série que Paulie ou Apollo) qui ressemble presque à une vraie scène de film mais n’y arrive pas tout à fait.

Rocky IV est un amusement idiot, un squelette d’un film réuni à travers une série de montages. Candy est cool, mais tu ne devrais pas en faire un repas.

7. Rocky V

Est le classement Rocky IV dernier blasphème parce que c’est si bon ou parce que Rocky V est si mauvais? J’en ai remarqué beaucoup qui détestent Rocky V semblent le faire à l’aveuglette, n’ayant jamais vu le film dans son intégralité ou vu il y a trop longtemps pour s’en souvenir avec beaucoup de détails.

Laissez-moi remplir quelques blancs. Ce n’est pas génial. Certains mauvais choix de casting et de musique l’empêchent même d’être aussi sympathique. Mais c’est un film sur le personnage de Rocky d’une certaine manière Rocky IV n’est pas. Ramener Rocky au niveau de la rue est une bonne décision, même si une grande partie du film ressemble à une course à sec superflue pour les deux Rocky Balboa et Credo (si vous aimez ces films, Rocky V est une sorte de bête nécessaire). Je préfère avoir ces deux heures supplémentaires avec Rocky que non. Et il est à nouveau un bavard stupide!

Regardez, ces scènes de Mickey sont extrêmement émouvantes. Voir Sage Stallone jouer avec son père est également un gros problème. Et si ce n’était pas pour la mauvaise (si, si mauvaise) musique des années 90 à la fin, le combat de rue culminant du film se souviendrait beaucoup plus affectueusement. Donnez-vous une autre chance. Vous ne l’aimerez pas, mais vous apprendrez peut-être à l’aimer plus que prévu.

6. Creed II

Credo IILes principaux problèmes sont tous liés à la justification. Vous pouvez voir pourquoi l’histoire générationnelle du fils d’Apollo Creed combattant le fils d’Ivan Drago serait difficile pour Stallone, le scénariste, de résister. C’est une excellente affiche, surtout avec toutes les personnes qui ne connaissent peut-être que Rocky Rocky IV.

Mais la justification narrative n’est pas là pour Adonis Creed. Pourquoi a-t-il besoin de combattre ce type? Nous n’obtenons jamais de réponse convaincante. Le manque de motivation de Viktor Creed est en fait pertinent pour son personnage, mais Adonis ressemble souvent à un imbécile dans ce film en grande partie parce qu’ils ne comprennent jamais ce qui le motive. En attendant, le film traverse un léger remake de Rocky II et conduit à un bon montage d’entraînement (qui enseigne à Adonis de nouvelles techniques de combat à peine expliquées) et à un combat solide. Ce n’est en aucun cas un mauvais film, mais trop souvent, il semble inutile, existant plus pour le bénéfice des Dragos qu’Adonis ou Rocky.

5. Rocky II

Il est facile de rejeter cyniquement Rocky II comme une refonte de Rocheux où cette fois il gagne. Et oui, c’est un peu comme ça. Au fond, nous savons tous qu’Apollo aurait dû endommager Rocky au-delà de tout espoir de revanche. Mais ce n’est pas ainsi que fonctionnent les films. Et si vous devez avoir une suite, apprendre au gaucher Rocky à diriger avec sa droite est juste assez fou pour se sentir justifié en termes de film. Il a le cœur d’un champion après tout (tant qu’il obtient la bénédiction d’Adrian), autant le voir vaincre Apollo, même si cela défie la logique.

Mais Rocky II est spécial pour d’autres raisons. C’est le dernier morceau de Rocky Balboa «humain» que nous verrons pendant un moment. C’est agréable de passer plus de temps avec lui dans sa phase de jeune tête de mort bavarde. Et la raison pour laquelle Rocky est revenu pour affronter Apollo a un sens triste: il ne sait pas lire et il a soufflé ses gains précédents comme un enfant avec sa première dose d’allocation. Il se bat ou recommence à se casser les jambes pour Tony Gazzo. Compte tenu de tout cela, c’est une bénédiction qu’il réussisse à survivre, encore moins à gagner.

4. Rocky III

Si Rocky va être un dessin animé des années 80, c’est comme ça que je veux que ce soit fait. Oui, Rocky est à la limite de l’intelligence maintenant et a quelque chose comme 0,2% de graisse corporelle. Il est passé d’un voyou au niveau de la rue à une mégastarde Stallone à part entière. Il est toujours Rocky, mais vous devez utiliser votre imagination.

Ce serait fatal sans l’incroyable Clubber Lang de M. T, le personnage le plus sous-estimé de la série. Bien sûr, le film de Rocky nous dit que Clubber Lang est un méchant, mais vous n’avez pas à le croire. Il n’est peut-être pas très gentil, mais Lang est un challenger vraiment indépendant qui s’entraîne, se gère et gravit les échelons de la boxe sans compromis. Pendant ce temps, Rocky est dans un manoir pour défendre son titre contre des idiots triés sur le volet.

En d’autres termes, c’est un film où vous voulez vraiment vous enraciner pour le méchant. Et jusqu’à ce que Mickey meure, il n’y a aucune raison de ne pas le faire. L’accent est ensuite mis sur la seule chose meilleure que Clubber Lang: la bromance d’entraînement de Rocky et Apollo. C’est tout simplement trop beau, bien meilleur que le Rocky IV montage tout le monde aime tellement parce qu’il comporte un arc en trois actes en lui-même tout en apprenant à Rocky quelque chose de nouveau qui l’aide réellement dans son combat (et cette compétence est, euh… comment boxer). Le match revanche de Rocky avec Lang est le seul combat sans montage pour une raison. Au moment où nous y arrivons, nous sommes plus que prêts pour Rocky de mettre Lang à terre rapidement.

3. Rocky Balboa

Ne riez jamais de Stallone. Il est à son meilleur lorsqu’il est sous-estimé. En 2006, l’idée de faire un vieux film Rocky était une blague. Pourtant, voici Stallone, visiblement âgé et souffrant d’une longue série de flops, livrant le deuxième meilleur film à porter le titre Rocky.

Rocky Balboa prend ce qui a presque fonctionné avec Rocky V et ajoute simplement quelques décennies de solitude. Avec Adrian mort, Rocky traque Philadelphie comme un fantôme jusqu’à ce qu’un combat simulé télévisé le ramène dans une dernière grande bataille, cette fois pour prouver sa pertinence personnelle. C’est un film si petit et calme, une médiation sur la tristesse et la perte tout autant que la persévérance et la force. Ce serait écrasant si Stallone ne le structure pas si bien, se dirigeant vers un montage d’entraînement rapide mais satisfaisant suivi de l’un des combats les plus réalistes de la série. Si vous ne regardiez que le premier film et celui-ci, vous auriez un double long métrage parfait.

2. Credo

Rocky est vraiment le bébé de Sylvester Stallone. Il a écrit tous les films de la série et réalisé tous sauf les premier et cinquième articles. Avec Rocky Balboa, il avait dit à peu près tout ce qu’il avait à dire sur le personnage.

Cela aurait peut-être été la fin de l’histoire de Rocky, mais la plus grande chose s’est produite: un transfert créatif à un jeune talent affamé capable de voir le personnage avec de nouveaux yeux. Ryan Coogler a réussi l’impossible avec les 2015 Credo, qui a simultanément lancé une nouvelle franchise tout en offrant une septième entrée profondément respectueuse à Stallone. Credo est vraiment une suite de Rocky Balboa et cède pourtant Balboa à un personnage principal qui semble son opposé: arrogant, intelligent et impétueux.

Credo réussit pour de nombreuses raisons, mais l’une des principales est la façon dont Adonis défie Balboa et l’entraîne à coups de pied et à crier dans le 21e siècle, à la fois dans le texte («Quel nuage?») et dans la technique (ce match de boxe en un coup le film est une chose de beauté que Stallone n’essaierait jamais), rendant à nouveau une icône poussiéreuse étonnamment pertinente. C’est un film Rocky à part entière, mais aussi un chef-d’œuvre à part entière pour une génération qui pourrait même ne pas savoir qui est Rocky.

1. Rocheux

Pas beaucoup de suspense ici. Il n’y a pas moyen d’échapper à la suprématie de l’original. Et il n’y a pas grand-chose de nouveau à dire sur les années 1976 Rocheux. Ce n’est pas un dessin animé, très peu de choses ont à voir avec la boxe, et c’est embourbé dans un réalisme crasseux que la série ne reverrait jamais. Vous pourriez le montrer à n’importe qui et ils seraient probablement impliqués émotionnellement dans l’histoire de Rocky. Cela va certainement surprendre les gens qui attendent Rambo avec des gants de boxe. Aucun nombre de décennies ou de suites ne peut atténuer le sentiment de triomphe Rocheux livre dans ses derniers instants. C’est l’un de ces rares films qui vous font pleurer parce que vous êtes heureux plutôt que contrarié.

Articles sympas sur le Web: