Tous les frais de transfert pour l’envoi de Pokémon de Pokémon Go vers Pokémon HOME

Avec la mise en œuvre du ACCUEIL Pokémon Transporteur permettant aux joueurs d’envoyer des Pokémon depuis Pokémon Go à DOMICILE, il existe également un nouveau type d’énergie qui a été ajouté à l’application mobile.

Cette nouvelle énergie s’appelle Transporter Energy, qui sera utilisée à chaque fois que vous enverrez un Pokémon depuis Aller à DOMICILE.

le DOMICILE Transporter a une capacité maximale de 10000 Transporter Energy et peut être rechargé en attendant et en le laissant faire le travail supplémentaire ou en payant un coût PokéCoin pour le faire instantanément. Transporter Energy récupérera à un taux de 60 énergie par heure et le coût de base d’une recharge instantanée est de 1000 PokéCoins, ce qui est assez élevé.

Chaque type de Pokémon a un coût énergétique différent lorsqu’il est envoyé à DOMICILE, qui est divisé en Pokémon Standard, Pokémon Légendaire et Pokémon Mythique. En plus de cela, il existe des sous-catégories dans ces coûts pour savoir si le Pokémon est Base ou Brillant et si le CP d’un Pokémon est compris entre 1001 et 2000 ou supérieur à 2001.

Cela peut considérablement augmenter le coût en énergie de l’envoi de vos Pokémon préférés depuis Aller à DOMICILE, mais voici comment tous ces coûts se répartissent afin que vous puissiez faire le calcul vous-même en fonction de la classification que votre Pokémon rencontre.

Si vous envoyez simplement quelque chose à DOMICILE qui n’est pas brillant et est inférieur à 1 001 CP, votre transfert correspondra au coût de base sans qu’aucun des numéros supplémentaires ne soit ajouté. Les Pokémon légendaires et mythiques brillants utiliseront essentiellement un DOMICILE Frais de transport pour un seul transfert.

Pokémon standard

ClassificationCoûtCoût de base10Shiny1,990CP 1001 à 2000100CP sur 2,001300

Pokémon légendaire

ClassificationCoûtCoût de base1 000 Brillant 9 000 CP 1001 à 2000 300 CP sur 2,001500

Pokémon mythique

ClassificationCoûtCoût de base2,000Shiny8,000CP 1001 à 2000500CP sur 2,001700

