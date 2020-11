Tous les films Mulan de Disney sortent en 4K et Blu-ray la semaine prochaine

Mulan les fans voudront se rendre chez leur détaillant de médias physiques local ce mardi. Les trois Disney Mulan les films seront disponibles sur Blu-ray le 10 novembre. Cela comprend les deux films d’animation originaux (oui, il y en a deux) dans un pack combo Blu-ray, et le film d’action en direct de cette année sera disponible en 4K Blu-ray, Blu-ray et numériquement. Tous les disques seront emballés avec de nombreuses fonctionnalités spéciales, y compris plusieurs clips vidéo et featurettes. Vous pouvez voir la couverture et les listes des fonctionnalités du Mulan libère ci-dessous.

Fonctionnalités bonus de Disney’s Live-Action «Mulan» 4K Ultra HD ™ et Blu-ray ™

Featurettes : Mise à jour d’un classique – Découvrez comment les cinéastes ont honoré le classique animé original tout en créant une aventure épique en direct pour une nouvelle génération. Mulan by Another Name – Rencontrez l’acteur talentueux Yifei Liu et retracez son parcours pour devenir Mulan, du test d’audition à la guerrière à l’écran. Being Bad – Voir les acteurs Jason Scott Lee et Li Gong se transformer en duo diabolique du film grâce à un entraînement intense, des costumes spectaculaires et plus encore. Réflexions de « Mulan » – Entrez dans le studio et écoutez ce qui a inspiré la musique et le son du film, puis écoutez pendant que Yifei Liu enregistre la chanson la plus emblématique de « Mulan ». L’original Mulan – Ming-Na Wen, qui a exprimé le personnage dans le classique animé original, réfléchit à cette expérience et à son camée dans ce film.

:

Scènes supprimées (certains avec les commentaires de la réalisatrice Niki Caro) : Petite soeur couture Couture de jeunes à vieux Mulan Hawk et Mulan se rencontrent à Forest Mulan Underwater sauvé par Phoenix Mulan écrase les Rourans Le chancelier revient à la sorcière

:

Vidéos musicales : Vidéo conceptuelle « Reflection (2020) » réalisée par Christina Aguilera Vidéo lyrique « Reflection (2020) » interprétée par Christina Aguilera Vidéoclip « Reflection » (mandarin) interprété par Yifei Liu Clip vidéo « Reflection » (anglais) interprété par Yifei Liu Vidéo conceptuelle « Loyal Brave True » (anglais) interprétée par Christina Aguilera Vidéo conceptuelle « Loyal Brave True » (espagnol) interprétée par Christina Aguilera Vidéo lyrique « Loyal Brave True » (anglais) interprétée par Christina Aguilera Vidéo lyrique « Loyal Brave True » (espagnol) interprétée par Christina Aguilera

:

Disney’s Animated «Mulan» 4K Ultra HD ™ et Blu-ray ™ Fonctionnalités bonus

Scènes supprimées : « Continuez à deviner » La Chronique du Prologue Prologue des marionnettes d’ombre Les fiançailles Shan-Yu détruit le village La rêverie de Mulan Le rêve de l’empereur

:

Musique classique et Featurettes : Vidéoclip « Je ferai de toi un homme » interprété en mandarin par Jackie Chan Vidéoclip « Reflection » interprété par Christina Aguilera Vidéoclip « Reflejo » interprété en espagnol par Lucero Vidéoclip « True to Your Heart » interprété par Raven Vidéoclip « True to Your Heart » interprété par Stevie Wonder & 98 ° Chansons de « Mulan » – La productrice Pam Coats, le compositeur Matthew Wilder et le parolier David Zippel partagent le processus de création de la musique du film. Ils discutent de la manière dont ils ont décidé où placer les chansons dans le film, des émotions que les chansons devraient évoquer et de la manière dont elles devraient être utilisées pour faire avancer l’histoire. Un aperçu des coulisses d’une session d’enregistrement de « Reflection » est également présenté. « Voyage international – Les réalisateurs de Disney expliquent le processus par lequel les films d’animation Disney sont traduits dans 35 langues différentes. Cela comprend l’utilisation des meilleurs traducteurs, la recherche du talent vocal approprié dans chaque pays et la prise de mesures minutieuses pour garantir l’intégrité créative du film est préservé. Présentation multilingue – « Mulan » a été traduit dans de nombreuses langues pour un public du monde entier. Écoutez certaines de ces langues dans la séquence musicale «Je ferai de vous un homme», notamment le français, l’italien, le mandarin, le cantonais, le japonais, le suédois, etc.

:

Featurettes Disney classiques dans les coulisses

Commentaire audio par la productrice Pam Coats et les réalisateurs Tony Bancroft et Barry Cook

