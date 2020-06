Tous les détails sur la saison 7 de Viking sont ici – Honk News

– – –

Les Vikings sont essentiellement une série dramatique historique. Le spectacle est basé sur les contes de Norseman du début de la Scandinavie médiévale. L’écrivain et créateur de la série est Michael Hirst. Il a créé cette série pour la chaîne History. Vikings est une création qui raconte l’histoire des ruines de Ragnar Lothbrok, y compris sa famille et ses amis. Le Ragnar était l’un des héros nordiques légendaires les plus connus d’Angleterre et de France. Le 1er épisode de la 6e saison a été diffusé le 4 décembre 2019. Depuis, la nouvelle de l’émission à venir avec la nouvelle saison flotte partout. La série revient avec sa saison 7.

Eh bien, ici, nous vous fournissons tous les détails sur le nouvel épisode de la série.

Date de sortie de la saison 7 de Vikings

Tous les épisodes de la saison 6 ne sont pas encore sortis. La saison précédente propose toujours de nouveaux épisodes. Par conséquent, nous pouvons facilement spéculer qu’il n’y a pas de saison 7 à venir récemment. En fait, nous devons également considérer la situation actuelle du virus corona. Cette pandémie de virus corona a mis le monde entier en pause et notre série n’est pas différente. Nous devons attendre patiemment tout autre rapport officiel.

– – –

Terrain prévu pour le nouvel épisode

La fin de la saison 6 n’est pas encore diffusée. Nous ne pouvions même pas spéculer sur la saison 7 tant qu’il n’y aurait pas de fin de saison 6. Donc, tout ce que nous pouvions faire était d’attendre patiemment et de deviner de notre mieux. Si nous analysons l’intrigue de l’émission jusqu’à présent, nous pourrions facilement voir qu’il y a beaucoup de rebondissements qui viennent vers nous. L’émission ne déçoit jamais les téléspectateurs en matière de cliffhangers. On pourrait en attendre beaucoup de la fin de la saison en cours et encore plus de la saison à venir, c’est-à-dire la saison 7 de la série.

Liste des acteurs de la saison 7

Tous les acteurs précédents devraient reprendre pour leur rôle dans la nouvelle saison 7. La distribution vedette de la série comprend Travis Fimmel, Katheryn Winnick, Moe Dunford, Josefin Asplund, Alexander Ludwig, Gustaf Skarsgard, Jennie Jacques, Alex Andersen, Morgane Polanski. Pour l’instant, il n’y a pas de nouvelles pour de nouveaux visages dans le spectacle.

– – –