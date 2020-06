Tous les détails sont ici sur la saison 5 de High School DxD

– – –

The High School DxD est essentiellement une série basée sur une douce série de romans d’Ichiei Ishibumi. C’est une satire avec une touche de thème surnaturel. La série a jusqu’à présent diverti sa base de fans avec les quatre saisons. Les première et quatrième saisons de la série ont un total de 14 scènes tandis que les deuxième et troisième saisons de la série ont un total de 13 scènes. Et maintenant, cette série est prête à proposer une nouvelle saison, c’est-à-dire la saison 5. Tous les épisodes de la série durent environ 24 minutes.

Cette série de romans a été une grande réussite commerciale car elle a vendu plus d’un million d’exemplaires du roman lui-même au Japon uniquement. En fait, le High School DxD était parmi les meilleurs plans de jeu de roman au Japon en 2012. Le roman était à la 6e position pour avoir vendu environ 654 224 exemplaires en 2012. En fait, la copie anglaise du manga est arrivée à le numéro 2 du New York Times. Le roman remporte beaucoup de succès, il avait 4 millions d’exemplaires imprimés en 2018.

Découvrons-en plus sur la série et c’est la nouvelle saison.

Cast de la saison 5 du High School DxD

Tous les acteurs de la voix off devraient reprendre pour leurs rôles dans la nouvelle saison. Avec eux, nous pouvons également voir de nouveaux personnages dans le spectacle. Les acteurs de la série incluent Jaimie Marichi, Yoko Hikasha, Yuki Kaji, Josh Grelle, Azumi Asakura.

Terrain de la nouvelle saison de la série

La prémisse de la série tourne autour de l’histoire d’un lycéen nommé Issei Hyodo. il étudie à la Kuoh Academy. L’histoire prend un tournant quand il a été tué lors de son premier rendez-vous. Ensuite, la prémisse suit les conséquences de la mort. Il apprend qu’il est en réalité l’esclave de la famille diable de Rias Gregory. La série originale de mangas comprend un total de 25 volumes et la saison 4 était basée sur les 9e et 10e volumes. On pourrait donc facilement anticiper la nouvelle saison pour inclure l’histoire des 11e et 12e volumes.

Date de sortie de la saison 5 de la série

Il n’y a aucune annonce officielle sur la date de sortie de la série. En fait, il n’y a pas de mots de l’équipe de publication et des stars. Tous sont totalement muets sur la date de sortie de la nouvelle saison de la série. Eh bien, la situation actuelle du virus corona n’a fait qu’aggraver la situation. Cela a mis le monde entier en pause et notre série n’est pas différente. Nous pourrions nous attendre à la sortie une fois que la situation s’améliorera. La nouvelle saison sortira fin 2020 ou en 2021.

