Tous les défis Fortnite Xtravaganza divulgués: semaines 3 et 4

Image via Epic Games

Le prochain lot de défis XP Xtravaganza arrive Fortnite cette semaine, menant à la grande finale du chapitre deux, saison quatre le 30 novembre.

XP Xtravaganza vous donnera, à vous et à votre équipe, la chance de relever des défis à l’échelle du groupe et de terminer votre passe de combat avec style. Au total, 310 000 XP seront à gagner au cours de la troisième semaine, et 360 000 XP seront disponibles à gagner au cours de la quatrième semaine des défis Xtravaganza.

Le XP Xtravaganza est actuellement indisponible pour le moment, mais ils arriveront bientôt au jeu. Fortnite mineur de données et fuite iFireMonkey a fourni la liste complète des défis pour les semaines trois et quatre de l’événement. Voici tous les défis.

Défis de la troisième semaine

Infligez 1000 points de dégâts avec SMGS (20000 XP)

Inflige 2500 points de dégâts avec des SMG (20000 XP)

Inflige 5000 dégâts avec des SMG (20 000 XP)

Éliminez 10 robots, cueilleurs ou gorgers Stark (20000 XP)

Éliminez 25 robots, rassemblements ou gorgers Stark (20000 XP)

Éliminez 50 robots, rassemblements ou gorgers Stark (20000 XP)

Rechercher 10 coffres (20000 XP)

Rechercher 10 boîtes de munitions (20000 XP)

Rechercher 10 ravitaillements (20000 XP)

Récupérez 1000 bois, pierre ou métal (20000 XP)

Récupérez 1500 bois, pierre ou métal (20000 XP)

Récupérez 2000 bois, pierre ou métal (20000 XP)

Dansez sur les cinq ponts colorés en une seule partie (50000 XP)

Éliminez 20 adversaires (20000 XP)

Défis de la quatrième semaine

Infligez 1000 points de dégâts avec des fusils d’assaut aux adversaires (20000 XP)

Inflige 2500 points de dégâts avec des fusils d’assaut aux adversaires (20000 XP)

Inflige 5000 points de dégâts avec des fusils d’assaut aux adversaires (20000 XP)

Frapper un adversaire avec des bombes Boogie ou des grenades à ondes de choc (20000 XP)

Frappez neuf adversaires avec des bombes Boogie ou des grenades Shockwave (20000 XP) (20000 XP)

Frappez 15 adversaires avec des bombes Boogie ou des grenades Shockwave (20000 XP)

Pêcher un objet sur un bateau à moteur (20000 XP)

Pêcher deux objets sur un bateau à moteur et un Choppa en une seule partie (20000 XP)

Pêcher trois objets sur un bateau à moteur, une Choppa et une camionnette en une seule partie (20000 XP)

Conservez un bouclier et une santé complets pendant quatre minutes en une seule partie (20000 XP)

Conservez votre bouclier et votre santé pendant huit minutes en une seule partie (20000 XP)

Livrer un semi-camion de l’extérieur du nord de l’État de New York à Stark Industries (20000 XP)

Générez de l’énergie pour Stark Industries en empruntant des tyroliennes vers et depuis le nord de New York (20000 XP)

Récoltez un bus ou un camping-car en natif Fortnite emplacements (20 000 XP)

Libérez trois Slurps dans l’atmosphère (20000 XP)

Boogie avant l’oubli (20000 XP)

Éliminez 15 adversaires à Stark Industries, Misty Meadows ou Weeping Woods (20000 XP)