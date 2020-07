Tous les changements et mesures de sécurité que ‘Got Talent’ a pris pour les enregistrements de sa sixième édition

Mediaset et Fremantle se sont déjà mis au travail avec la sixième édition de «Got Talent Spain», qui a commencé ses enregistrements au Théâtre Coliseum, situé sur la Gran Vía de Madrid. Les nouveaux participants devront surprendre par votre talent à la fois les membres du jury, Risto Mejide, Edurne, Dani Martínez et Paz Padilla (qui rejoindront les prochaines étapes); au public (est le premier programme Mediaset Espagne enregistré auprès des téléspectateurs depuis le début de la crise sanitaire); et à tous les spectateurs qui le verront chaque semaine sur Telecinco.

Santi Millán, dans les enregistrements de ‘Got Talent 6’

Sans aucun doute, l’équipe est confrontée à l’une de ses éditions les plus compliquées, car elle doit non seulement surmonter les précédentes, mais également s’adapter aux nouvelles mesures de sécurité. Il y a près de 300 personnes qui font réalité ce qui est presque magique à la télévision, une équipe parfaitement équipée qui cette année, en plus, donne tout pour répondre aux plus exigeants protocoles d’hygiène et de sécurité sanitaire sans que le format souffre.

Mesures importantes pour garantir la sécurité

L’effort est évident dès qu’ils entrent dans la porte du théâtre: six personnes protégées par un masque orné de la star du programme distribuent du gel hydro-alcoolique, désinfectent les semelles de leurs chaussures et enregistrent la température de toutes les personnes qui entrent. En fonction de ce que chacun va y faire, il subit également un test sérologique. « Nous avons tous été testés et nous testons rapidement de nombreux membres de l’équipe du programme quotidiennement, y compris Santi Millán et les juges. Cette année, nous avons fortement limité l’interaction des candidats avec le jury, mais ceux qui doivent nécessairement les approcher, comme les magiciens, sont également testés », explique Mario Briongos, directeur de Fremantle Entertainment et producteur exécutif de l’émission.

Une fois la bonne santé de chacun garantie, le principal défi est de garder ses distances. Pour assurer un mètre et demi parmi les personnes d’une si grande équipe et avec les dizaines d’artistes qui viennent chaque jour à l’enregistrement, une mesure exceptionnelle a été prise: « En plus du théâtre Coliseum, où nous enregistrons des auditions, nous avons également loué cette année le théâtre Lope de Vega. De cette façon, nous distribuons toutes les activités dans deux grands espaces et garantissons la distance sociale entre les candidats en attendant leur représentation. Il est également beaucoup plus confortable de pouvoir développer en toute sécurité tous les besoins de ce format », déclare Briongos.

Membres de la famille à travers la scène

« Une autre mesure que nous avons prise cette année concerne l’ensemble des membres de la famille, qui ont toujours été avec Santi Millán pendant les représentations. Cette fois, nous l’avons placé de l’autre côté de la scène. Santi sera un peu plus seul, mais nous pouvons continuer à voir l’excitation des familles pendant qu’elles agissent leurs proches », expose Briongos, auquel le présentateur ajoute:« Je suis assez maladroit, bien que toujours avec le consentement, et le fait de ne pas pouvoir toucher les candidats et les familles me manque un peu. Mais les avoir de l’autre côté crée aussi des situations amusantes. «

Mario Briongos, dans ‘Got Talent 6’

Mesures pour le public dans le coin salon

Un spectacle basé sur le spectacle et sur les émotions ne saurait se passer des spectateurs du théâtre. Briongos détaille comment ils ont réussi à ne pas abandonner quelque chose d’aussi essentiel: «Nous avons formé deux groupes de personnes qui se relaient sur les enregistrements. Ils prennent tous leur température, ils sont désinfectés à chaque fois qu’ils entrent, ils reçoivent un masque et sont assis occupant un siège sur quatre, laissant trois sièges libres entre eux. Ce dispositif permet d’accueillir près de 200 personnes dans le théâtre, ce qui nous permet de maintenir les réactions et la chaleur du public, qui sont très importantes dans ce programme, tout en garantissant le respect des mesures de sécurité. «

Santi Millán reconnaît que « l’atmosphère est un peu plus spéciale », mais assure que « les gens ne le remarqueront pas à la maison, mais comme le patio n’est pas complètement plein, la sensation est un peu comme une répétition, l’énergie est plus diluée. Et moi, qui vis beaucoup des émotions qui se produisent au théâtre, je dois fournir un peu du torrent d’émotions des autres années. »

Désinfection à tout moment

Quant à l’hygiène, une armée d’ouvriers parcourt constamment le théâtre pour désinfecter chaque recoin: « Chaque fois qu’il y a une rotation publique, les sièges sont désinfectés. Le jury a des gants et du gel sous la table et tous les éléments sont nettoyés à chaque utilisation: les boutons rouges, le bouton Golden Pass, les microphones des chanteurs, les planchers, les boutons … », précise le producteur du programme.