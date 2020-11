Tous les buffs et nerf provisoires attendus dans le patch 10.23 de TFT

Image via Riot Games

Conduire Tactiques de combat d’équipe Le concepteur de l’équilibre en direct James «Statikk» Bach et le concepteur principal du jeu Stephen «Mortdog» Mortimer ont révélé que chaque nerf et buff devrait avoir lieu dans le prochain patch 10.23 via le Mortdog Rundown aujourd’hui.

Avec un certain nombre de modifications du système prévues dans la mise à jour 10.24 fin novembre, le TFT L’équipe s’est concentrée sur les traits et les ajustements de champion pour 10.23, qui sera mis en ligne le 11 novembre. Après deux mises à jour cahoteuses, 10.21 et 10.22, le but derrière TFT La mise à jour 10.23 était de fournir aux petites compositions une chance d’avoir un impact tout en fournissant des réponses à de puissants champions comme Ahri et Talon.

Traits

Un buff a été appliqué à Dazzler en 10.22, dans lequel deux Dazzler ont été «dépassés», selon Statikk. Cultist fait également l’objet d’une autre refonte, le renforçant à neuf avec un contrôle de foule pendant huit secondes tout en réduisant les niveaux de puissance à six. Les autres traits ajustés étaient Divin (amélioré), Chasseur (nerf), Gardien (amélioré), Fortune (récompenses prolongées de série de pertes).

Cultiste

Mana: 50/150 ajusté à 75/150.

La santé de base du Seigneur démon Galio (Cultiste Six) a été réduite à 1650.

Le seigneur suprême Galio (Cultiste Nine) entre dans la bataille immunisé contre CC pendant un total de huit secondes, une fois invoqué.

La santé de base du Seigneur suprême Galio a été réduite à 2250.

Dégâts d’attaque de base du maître suprême Galio réduits à 320.

Dazzler

La téduction des dégâts d’attaque a été modifiée à 40/80%, au lieu de 50/80%.

Divin

La réduction des dégâts et les dégâts réels sont revenus à 50%.

Durée de Divine ajustée de 4/6/9/13 à 3/6/9/15 secondes.

chasseur

Dégâts supplémentaires aux dégâts d’attaque réduits à toutes les échelles de 150/175/200/225 à 125/150/175/200%.

Fortune

Récompenses «uniques» de série de pertes ajoutées à 10, 11 et 12 pertes.

Gardien

Retravailler la durée du bouclier passant de huit secondes à 8/10/14 secondes, mise à l’échelle.

Montant du bouclier légèrement ajusté de 175/250/400 à 175/250/350.

Des champions

Aucun champion à coût unique ne devrait recevoir d’ajustements dans le prochain TFT 10.23 patch. Mais des champions comme Aphelios et Xin Zhao sont en train d’être retravaillés.

Aphelios

Les tourelles ne déclenchent plus d’effets d’attaque.

Les tourelles n’accordent plus de mana, mais déclencheront toujours des effets à l’impact.

Mana ajusté de 90/180 à 40/80.

La vitesse d’attaque est passée de 0,7 à 0,75.

Xin Zhao

Nouveau sort: Xin Zhao le balaie, infligeant 300/325/350% de son AD aux ennemis proches et gagne 50/60/75 d’armure et de MR pour le reste du combat.

Mana ajusté de 0/30 à 40/80.

Un bug a été corrigé qui empêchait Xin Zhao d’appliquer un coup critique.

D’autres champions comme Ahri et Talon ont reçu de légers nerfs, offrant aux autres comps une chance de contrer leurs attaques puissantes. Et plusieurs unités à cinq coûts ont été améliorées, offrant diverses options au cours des étapes de fin de partie.

Deux coûts

Vol AD ​​Zed ajusté de 20/30/40 à 30/35/40 pour cent.

Les dégâts des sorts Zed ont augmenté à une étoile de 25/50/75 à 40/50/75.

Trois coûts

La vitesse d’attaque d’Akali est passée de 0,75 à 0,85.

La santé de Kalista par flèche est passée de 4/6/8 à 4/6/9%.

Les dégâts des sorts de Katarina sont passés de 600/900/1600 à 750/900/1600.

Armure de Kennen Augmentation de 20 à 30. MR augmenté de 20 à 30. Dégâts des sorts réduits de trois étoiles à 1200.

Quatre coûts

Le sort Ahri a été ajusté sur un canal qui peut être interrompu, ce qui la fait se libérer tôt avec une puissance réduite et une taille d’impact plus petite. Les dégâts des sorts sont passés de 475/675/3000 à 500/700/3000.

Ashe HP réduit de 650 à 600. Armure réduite de 25 à 20.

Mana de Sejuani ajusté de 50/130 à 70/150.

Talon cible désormais l’unité blindée la plus basse au lieu des dégâts les plus élevés.

La durée de Warwick Fear a été nerfée à 0,75 / 0,75 / 3. Vitesse d’attaque de Faim primordiale réduite à 135/150/500%. Correction du bug d’échec du sort.

Cinq coûts

Lee Sin trois étoiles est passé à «vraiment bien», selon Mortdog.

Le mana de Lillia est passé de 75/125 à 80/120.

Le ciblage des sorts de Kayn a été corrigé et ajusté pour être plus cohérent dans la recherche d’une cible valide vers laquelle tourner.

Connexes: aperçus de Riot Mortdog TFT 10.23 détails dans la version bimensuelle des patchs

Patch 10.23 dans TFT entre en vigueur le 11 novembre. Les joueurs peuvent tester les changements à venir sur le PBE.

Partager : Tweet