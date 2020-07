Tous les 16 gagnants EGOT, d’Audrey Hepburn à Alan Menken (Photos)

Richard Rodgers, compositeur (1902-1979) Emmy: Réalisation exceptionnelle de la musique originale composée, « Winston Churchill: The Valiant Years » (1962) Grammy: Meilleur album de spectacle, « The Sound of Music » (1960); Meilleur album original de casting, « No Strings » (1962) oscar: Meilleure chanson, « It Might As Well Be Spring » de « State Fair » (1945) Tony: trois pour « Pacifique Sud » (1950); un pour « The King and I » (1952), « The Sound of Music » (1960) et « No Strings » (1962)

Hélène Hayes, actrice (1900-1993) Emmy: Meilleure actrice, « Schlitz Playhouse of Stars: Pas une chance » (1953) Grammy: Meilleur enregistrement de mots parlés, « Great American Documents » (1977) oscar: Meilleure actrice, « Le péché de Madelon Claudet (1932); Meilleure actrice dans un second rôle, » Aéroport « (1970) Tony: Meilleure actrice dans un drame, « Joyeux anniversaire » (1947); Meilleure actrice dans un drame, « Time Remembered » (1958)

Getty Images John Gielgud, acteur (1904-2000) Emmy: Meilleur acteur dans une mini-série ou spéciale, « Summer’s Lease (1991) Grammy: Meilleur album du monde parlé, « Ages of Man » (1979) oscar: Meilleur acteur dans un second rôle, « Arthur » (1981) Tony: Entreprise étrangère exceptionnelle, « L’importance d’être sérieux » (1948); Meilleur réalisateur d’un drame, « Big Fish, Little Fish » (1961)

Audrey Hepburn, actrice (1929-1993) Emmy: Meilleure réalisation individuelle, programmation informationnelle, « Jardins du monde avec Audrey Hepburn » (1993) Grammy: Meilleur album de mots parlés pour enfants, « Audrey Hepburn’s Enchanted Tales » (1994) oscar: Meilleure actrice, « Vacances romaines » (1953) Tony: Meilleure actrice dans un drame, « Ondine » (1954)

Jonathan Tunick, directeur musical et compositeur (1938 -) Emmy: Direction musicale, « Night of 100 Stars » (1982) Grammy: Meilleur arrangement instrumental accompagnant les voix, « No One Is Alone » de Cleo Laine (1988) oscar: Meilleure partition adaptée, « A Little Night Music » (1977) Tony: Meilleures orchestrations, « Titanic » (1977)

Scott Rudin, producteur (1958 -) Emmy: Meilleur programme pour enfants, « He Makes Me Feel Like Dancin ' » (1984) Grammy: Meilleur album de théâtre musical, « Le Livre de Mormon » (2012) oscar: Meilleur film, « No Country for Old Men » (2007)Tony: 12 prix, pour la production des comédies musicales « Passion » (1994) et « Le Livre de Mormon » (2012) et les pièces « Copenhague » (2000), « Doubt » (2005), « The History Boys » (2006), » God of Carnage « (2009), » Fences « (2010), » Death of a Salesman « (2012), » The Curious Incident of the Dog in the Night-Time « (2015), » Skylight « (2015), » Les humains « (2016) et » Une vue du pont « (2016)

Getty Images Robert Lopez, compositeur (1975 -) Emmy: Meilleure direction musicale et composition, « Wonder Pets » (2008, 2010) Grammy: Meilleur album de théâtre musical, «Le Livre de Mormon» (2012); Meilleure bande originale de compilation, « Frozen » (2015), Meilleure chanson pour les médias visuels, « Let It Go » de « Frozen » (2015) oscar: Meilleure chanson originale, « Let It Go » de « Frozen » (2014) Tony: Meilleur score, « Avenue Q » (2004); Meilleure partition et meilleur livre d’une comédie musicale, « Le Livre de Mormon » (2011)

John legend, auteur-compositeur et producteur (1978-)

Emmy: Spécial variété exceptionnelle en direct, « Jesus Christ Superstar Live in Concert »

Grammy: Meilleur nouvel artiste (2005); Meilleur album R&B, « Get Lifted » (2005); Meilleur chant R&B, « Ordinary People » (2005); Meilleur chant masculin R&B, « Heaven » (2006); Meilleur duo ou groupe de R&B, « Family Affair » (2006); Meilleur chant ou groupe R&B, « Stay With Me by the Sea » (2008); Meilleur album R&B, « Wake Up! » (2010); Meilleure chanson R&B, « Shine » (2010); Meilleur chant R&B, « Accrochez-vous là-bas » (2010); Meilleure chanson écrite pour support visuel, « Glory » (2015)

Oscar: Meilleure chanson originale, « Glory » de « Selma (2014)

Tony: Producteur de Best Play Revival, « August Wilson’s Jitney » (2017)

Andrew Lloyd Webber, compositeur et producteur (1948-)

Emmy: Spécial variété exceptionnelle en direct, « Jesus Christ Superstar Live in Concert »

Grammy: Meilleur album de casting, « Evita » (1980); Meilleur album de casting, « Cats » (1983); Meilleure composition contemporaine, « Lloyd Webber: Requiem » (1985)

Oscar: Meilleure chanson originale, « You Must Love Me » de « Evita » (1996)

Tony: Meilleur score, « Evita » (1980); Meilleur score, « Cats » (1983); Meilleur score, « Sunset Boulevard » (1995)

Getty Images Tim Rice, parolier et producteur (1944-)

Emmy: Spécial variété exceptionnelle en direct, « Jesus Christ Superstar Live in Concert »

Grammy: Meilleur album de casting, « Evita » (1980); Chanson de l’année et chanson pour le cinéma ou la télévision, « A Whole New World » (1993); Meilleur album pour enfants, « Aladdin » (1993); Meilleur album de casting, « Aida » (2000)

Oscar: Meilleure chanson originale, « A Whole New World » de « Aladdin » (1992); « Pouvez-vous ressentir l’amour ce soir » de « Le Roi Lion » (1994); « Tu dois m’aimer » de « Evita » (1996)

Tony: Meilleur livre et meilleure partition, « Evita » (1980); Meilleur score, « Aida » (2000)