Tour d’horizon sur les meilleurs catalogues Netflix à travers le monde

Pour chaque pays, le catalogue Netflix est différent. La question est de savoir qui détient le meilleur catalogue ? Surfshark vous répond.

Surfshark a lancé une étude récemment sur les différents catalogues proposés par Netflix à travers le monde. Il faut savoir que le catalogue de Netflix est composé différemment pour chaque pays. Certains seront plus chanceux que d’autres. La question est de savoir quel pays bénéficierait du meilleur catalogue Netflix. Les résultats sont basés essentiellement sur les données fournies par Flixwatch, un annuaire en ligne.

Un catalogue différent, des contenus différents… mais !

Le principe est le suivant : le catalogue Netflix est personnalisé en fonction du pays où vous vous trouvez. Cependant, exceptionnellement, grâce à l’utilisation d’un VPN, les utilisateurs peuvent dépasser ces restrictions basées sur la géolocalisation, et accéder aux contenus proposés dans les autres pays. C’est de cette pratique qu’est née l’idée d’étudier les différents catalogues de Netflix, pour connaitre dans quelle région est proposé le plus beau catalogue.

Surfshark a pris en compte de nombreuses données pour ce faire, dont principalement celles fournies par Netflix Flixwatch. Elles ont permis entre autres de recueillir tous les détails sur les contenus proposés dans plus de 65 pays à travers le monde. Le VPN a également eu accès aux classements IMDb, ainsi qu’aux scores Metacritic pour chaque film et chaque série. Et enfin, les sélections et les victoires aux Emmy et aux Oscars ont également été prises en compte. Ce sont les critères qui ont contribué à établir le classement et à attribuer une note moyenne pour chaque catalogue de chaque pays.

Un classement en deux catégories : et la quantité, et la qualité !

Surfshark a opéré sous deux catégories : la première catégorie pour les catalogues étant les plus fournis, et une seconde pour le classement des meilleurs contenus en termes de qualité.

La quantité des titres proposée est importante, dans la mesure où elle définit le vaste choix dont dispose l’utilisateur. C’est toujours mieux de pouvoir choisir sur un grand catalogue ce qu’on va pouvoir regarder. Comme on devait s’y attendre, les États-Unis sont en tête de liste en ce qui concerne la quantité de titres dans un catalogue. Ils disposent d’un score de 5879, avec 4035 films et 1844 séries. La seconde place est attribuée au Canada, dont le catalogue renferme plus de 4000 films. Et enfin, en troisième place, vous avez le Royaume-Uni, avec un score de 5 673.

À côté de la quantité, la qualité est également un critère qui fera d’un catalogue le meilleur. Le classement basé sur la qualité mesure l’intérêt porté sur les titres qui le composent. Surfshark s’appuie sur les notes que donne IMDb, ainsi que sur les récompenses et victoires aux Emmy et aux Oscars. Les résultats sont très loin de ceux qui catégorisent en fonction de la quantité. La première place est partagée entre l’Ukraine, la Georgie, la Russie, le Portugal et Azerbaïdjan avec un score de 7,13. Ces pays proposent les titres les mieux notés et les mieux classés sur IMDb dans leur catalogue. Mais les films ayant reçu le plus d’Emmy Awards et d’Oscars sont programmés pour la plupart dans le catalogue de la Corée du Sud.

Pour ce qui est des séries, les catalogues de la Thaïlande, de Philippine, de la Corée du Sud, de l’Indonésie, de la Malaisie et de Singapour sont les mieux notés.

Par ailleurs, il est à noter que ces catalogues sont appelés à évoluer au fur et à mesure que le temps avance. Ils sont révisés tous les mois.

Et pour la France ?

Il faut savoir dans un premier temps que le catalogue Netflix est le même pour tous les pays de l’Europe. C’est une loi européenne entrée en vigueur en avril 2018 qui a posé ce principe. Ainsi, quel que soit le pays, s’il est membre de l’Union européenne, il partage un seul et même catalogue avec les autres pays membres.

Le catalogue français comprend 3978 titres, avec 2639 films et 1339 séries. Il est classé 43ème pour ce qui est du nombre de contenus. Par contre, dans l’étude qualitative, la France prend part sur le tableau. Au niveau de la qualité des titres proposés dans le catalogue francophone Netflix, le score est bien meilleur que celui des États-Unis. La France récolte en effet 7.07, contre seulement 6,95 pour les États-Unis.

Dans l’ensemble, le catalogue francophone Netflix reste dans la moyenne.