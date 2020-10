Tottenham Hotspur – Jose Mourinho en colère après la faillite d’EL: « J’aurais préféré remplacer les onze joueurs »

Jose Mourinho, team manager de Tottenham Hotspur, a été servi en Ligue Europa après la défaite 0-1 au Royal Antwerp (les faits saillants dans la vidéo). « J’aurais adoré remplacer les onze joueurs », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse qui a suivi.

Mourinho a justifié le fait que « seulement » quatre joueurs aient été remplacés à la mi-temps: « Je ne voulais pas faire cinq changements tout de suite car il nous restait encore 45 minutes. J’ai essayé d’améliorer la situation, mais ce n’était pas suffisant. Anvers a réussi. ce qu’elle mérite. La meilleure équipe a gagné, la pire a perdu. Nous les avons laissées gagner. «

Une perte en capital du ballon par le défenseur des Spurs Ben Davies a initié le 0: 1 du point de vue du nord de Londres à la 29e minute. Mbokani a capturé le ballon et a utilisé l’attaquant Refaelov, qui n’a donné aucune chance à Lloris dans la surface des invités. Avant et après, les Belges étaient la meilleure équipe et auraient pu gagner plus haut, les Spurs ne sont jamais venus dangereusement devant le but adverse.

Pendant la pause, Mourinho a remplacé Vinicius, Bergwijn, Alli et Lo Celso par Son, Lucas Moura, Lamela et Höjbjerg, après seulement 58 minutes, le Portugais a épuisé son contingent de transfert et a également amené Kane pour Bale. Surtout Alli était au centre des préoccupations après le match, le milieu de terrain ne faisait même pas partie de l’équipe de Premier League.

« Je ne veux pas analyser la performance des joueurs individuellement. Les joueurs qui ont de mauvaises performances influencent l’équipe, mais la performance de toute l’équipe a aussi un impact sur la performance de chaque individu », a déclaré Mourinho, protégeant ses joueurs: « J’ai choisi la formation de départ. . Il n’y a qu’un seul coupable. «

Mourinho en colère: « Les décisions futures sont très faciles »

Dans le même souffle, cependant, The Special One a déclaré que l’apparition des Spurs à Anvers avait rendu « les décisions futures très faciles ». « Vous savez qui est notre meilleure équipe, mais je pense toujours que les joueurs méritent une chance parce que nous avons une grande équipe. » Cette opportunité doit être «saisie à deux mains» et demandée «pour plus».

Puis Mourinho s’est adressé directement aux journalistes: «Avant les matchs, vous demandez toujours pourquoi ce joueur ne joue pas ou ce joueur ne fait pas partie de l’équipe. Peut-être que vous ne le ferez pas pendant quelques semaines car vous avez la réponse. . «

Pour Mourinho, c’était la première défaite en Ligue Europa depuis novembre 2016 après une série de douze matchs. Avec trois points après deux matchs, les Spurs sont à la deuxième place du groupe J – derrière Anvers. Jeudi prochain, je vais en Bulgarie voir Ludogorez Razgrad.

Ligue Europa: Le tableau du Groupe J avec les Spurs