Tottenham annule sa décision d’utiliser l’argent du gouvernement pour les salaires du personnel

Le club de Premier League Tottenham a annulé sa décision d’utiliser l’argent du gouvernement pour financer certains salaires du personnel pendant la pandémie de coronavirus.

Le club du nord de Londres a fait face à deux semaines de critiques pour avoir décidé d’utiliser le programme de maintien en poste du gouvernement.

Le président de Tottenham, Daniel Levy, a déclaré que « les critiques reçues par le club au cours de la semaine dernière ont été ressenties d’autant plus vivement en raison de nos antécédents de bonnes œuvres et de notre immense sens de la responsabilité de prendre soin de ceux qui comptent sur nous ».

Le personnel mis en congé pendant la pandémie reçoit 80% de son salaire jusqu’à un maximum de 2 500 livres (3 000 $) par mois du gouvernement. Et Tottenham avait déclaré que le personnel non joueur qui n’était pas mis en congé verrait son salaire réduit de 20%.

Mais Levy dit maintenant que « dans le contexte des budgets révisés et de la réduction des coûts », tout le personnel non joueur restera à plein salaire en avril et en mai, seul le conseil d’administration verra ses salaires réduits.

La saison de Premier League est suspendue depuis plus d’un mois et aucune date n’a été fixée pour sa reprise.