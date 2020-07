Tottenham admire le meneur de jeu de Bournemouth David Brooks – .

in

Selon le London Evening Standard, Tottenham Hotspur « admire » le meneur de jeu de Bournemouth David Brooks avant un éventuel déménagement.

On prétend que les Spurs admirent à la fois Brooks et son coéquipier Callum Wilson, et ils pourraient planifier un double mouvement.

Le Sun a affirmé au cours du week-end que les Spurs lorgnaient Wilson, Daniel Levy ayant lu pour lui offrir environ 10 millions de livres sterling.

Maintenant, Brooks est ajouté à la liste de souhaits alors que Tottenham cherche à bénéficier de la relégation de Bournemouth au championnat.

Avec Brooks voulu, il n’est pas impossible d’imaginer un double accord avec les Spurs alors qu’ils cherchent à renforcer l’équipe de Jose Mourinho.

Brooks, 22 ans, est un talent extrêmement excitant. Son talent et sa ruse font un excellent joueur à regarder, et il a aussi une baguette du pied gauche.

Capable de jouer depuis le flanc droit ou en tant que numéro 10, Brooks a un énorme avenir mais peut être utilisé dans des positions similaires à Erik Lamela.

Bournemouth ne voudra pas vendre l’international gallois, mais rejoindre les Spurs doit être attrayant pour le jeune plutôt que de jouer dans le championnat.

La blessure a frappé Brooks cette saison, mais à son retour, il a montré sa qualité – et il n’est pas surprenant que Tottenham montre maintenant un intérêt.

