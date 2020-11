Tottenham Ace parle des luttes et de la transformation de la saison dernière – .

James Williamson – AMA / Getty Images

Tanguy Ndombele a parlé à la chaîne YouTube officielle de Tottenham de ses difficultés la saison dernière et de sa résurgence cette campagne.

Le milieu de terrain français est arrivé en tant que signature du record du club la saison dernière, mais il n’a pas eu l’impact que tout le monde espérait.

Ndombele n’a commencé que 12 matchs de championnat la saison dernière et au cours de l’été, il a même été lié à un déménagement du nord de Londres.

Cependant, il est revenu comme un homme différent cette saison. Les fans ont déclaré qu’il avait l’air plus net avant le début de la campagne.

Depuis le début de la saison, il est allé de mieux en mieux, apparaissant dans tous les matches de championnat jusqu’à présent.

Ndombele a déclaré publiquement ce qui avait été différent cette saison.

«Je travaille un peu différemment maintenant. Je travaille plus dur à l’entraînement et dans les matches, mais je pense surtout que je viens de mieux m’installer », a déclaré le joueur de 23 ans.

«C’est vrai que la saison dernière a été difficile pour moi – changer de championnat comme ça, ce n’est pas facile.

«Mais maintenant, je sens que je m’installe vraiment mieux et j’espère vraiment que je suis sur la bonne voie pour l’avenir.

Ndombele est l’exemple parfait d’un joueur qui doit s’adapter à la Premier League.

Le milieu de terrain a été très ouvert et honnête à propos de ses difficultés la saison dernière, mais il est clair qu’il se sent plus à l’aise cette fois-ci, et les Spurs en bénéficient grandement.

Il entre enfin dans sa foulée en Premier League et ces dernières semaines, il a commencé à ressembler à un joueur d’une valeur de 63 millions de livres sterling.

Reste à voir si cette forme peut continuer ou non. Mais Ndombele semble s’installer et travailler plus dur. S’il continue sur cette voie, il devrait être en mesure de réaliser son potentiel à Tottenham.

